斯巴達障礙跑競賽4/15高雄開跑 全球主題曲今公開

充滿艱難挑戰的斯巴達障礙跑競賽4月15、16日將在高雄小港公七公園舉行，預估吸引5000位國內外好手參加，高市府觀光局指小港公七公園不乏原始祕境，選手能身臨其境體驗高雄美景。今天亦公布全球第一首斯巴達主題曲， 未來在台灣斯巴達賽事都能聽到這首熱血沸騰的戰歌。

疫情趨緩，將在台灣舉行的斯巴達障礙跑競賽吸引許多海外選手參加。去年斯巴達總部曾推出Unbreakable Pass通行證，持有者可到全世界各地參賽，這次高雄賽場即有近20名Unbreakable Pass持有者參加 ，其中一人曾參加過斯巴達有生命危險「Death賽」！

高市觀光局長高閔琳、市議員黃彥毓、享溫馨KTV總經理李奇霖、World Gym業務區域經理paul等人今早同台，號召大家參與此次盛會。估計超過5000位海內外選手報名，可望為高雄帶來觀光效益。

台灣斯巴達將與友松娛樂及金鐘製作人共同開發電視節目，以肌肉型的體能競賽及訓練過程為主，呈現選手們努力拼鬥的精神，堪稱是台版的「體能之巔」。今早也公布全球第一首斯巴達主題曲，希望帶給參賽者力量，完成斯巴達挑戰。

斯巴達障礙跑賽主題曲由知名音樂製作人涂惠源及嗩吶編曲，B.T. O.D街舞男團、梁舒涵、夏沐、呂婕菲及嗩吶演唱，旋律與節奏令人熱血沸騰。 斯巴達障礙跑競賽充滿挑戰，World Gym教練（右一）與高市特搜隊員（右二）今早先舉辦一場體能示範賽，呼應活動訴求。記者王昭月／攝影

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