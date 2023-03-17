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射箭／國家隊4月開拔世界盃 盼7月世錦賽射回奧運門票

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
我國射箭代表隊將在4月起陸續征戰國際賽事。記者劉肇育／攝影
我國射箭代表隊將在4月起陸續征戰國際賽事。記者劉肇育／攝影

為了今年亞運持續備戰的我國射箭代表隊，將在4月份展開出國爭搶積分與奧運門票的行程，並期盼在7月底於德國柏林舉行的世錦賽中，一舉射回滿額的奧運參賽門票，射箭隊總教練劉炳宏就表示，今年亞運代表男、女隊剛好形成2位老鳥帶2位菜鳥的狀況，雙方間的彼此刺激，也讓他們對於爭取奧運門票充滿信心。

去年10月接掌國家隊兵符的劉炳宏，今年就將領軍面對杭州亞運以及爭搶巴黎奧運門票和積分的挑戰，在今天出席國訓中心「射箭場設施改善工程啟用典禮」時他表示，國家隊將從4月開始連續出國征戰世界盃以及7月底將在德國柏林舉行的世錦賽，首要目標就是爭搶巴黎奧運門票，並帶著最佳狀態迎接亞運。

今年亞運隊不僅有國手資歷豐富的魏均珩、湯智鈞、雷千瑩、彭家楙將再次為國出征，男子隊還補進了戴宇軒、蘇于洋，女子隊則有邱意晴、郭紫穎，4人都將是首度征戰亞奧運舞台。

對於這樣的組合劉炳宏說：「這一批年輕的選手不僅很敢射，心臟也很大顆，重點是很有拼勁，能帶給學長姐不小的刺激，反觀學長姊也很樂於分享自身的經驗，整個團隊化學效應良好，不太需要我擔心。」

談到4月起將連續出國參加世界盃4站、世錦賽與9月的杭州亞運，其中在亞運前登場的世錦賽，團體與個人前3名都將能取得巴黎奧運門票，成為中華隊最重要的目標，劉炳宏說：「當然世界盃我們也是要拚積分，每一場我們都會當作是奧運資格賽來比，如果最終我們能在世錦賽就取得奧運門票當然是最好，因為這代表我們亞運也可以帶著絕佳狀態去參加，心情也變得更篤定。」

亞運 世錦賽 湯智鈞

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