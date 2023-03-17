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影／斥資破億國訓射箭場華麗變身 亞運國手齊喊讚

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
國訓中心今天舉行「射箭場設施改善工程啟用典禮」。記者劉肇育／攝影
國訓中心今天舉行「射箭場設施改善工程啟用典禮」。記者劉肇育／攝影

國家運動訓練中心今天上午舉辦「射箭場設施改善工程啟用典禮」，由教育部林騰蛟常務次長兼國訓中心董事長、體育署鄭世忠署長等人一同出席，並邀請魏均珩、彭家楙、黃逸柔、潘宇平等4名選手一同參與。

本次典禮啟用之射箭場設施改善工程是第三期計畫項下完成的第2個工程，工程經費為1.02億餘元，射箭場整體造型以射箭運動的轉換型態、射箭與箭靶之結合作為主體鋼構的造型，優化改善項目包含增建選手及教練休息室、調弓室、運科室、會議室及器材儲藏室筝相闢附屬空間，並擴大射箭場訓練場地，將原有射箭場草皮區寬度由50公尺擴增至78公尺，以同時滿足奥、亞運反曲弓及亞運複合弓之訓練需求。

教練及選手們進駐測試使用後，對於新完成的射箭場都表示相當滿意，東京奧運銀牌國手湯智鈞就表示，這次場地改善變大很多，練習時間隔變遠也讓人比較安心，不僅硬體設備提升，影像回饋系統也對我們訓練上有很大幫助。

過去國訓射箭場僅有鐵皮搭設的簡易休息室，夏天時更是難擋熱浪，雷千瑩說：「現在場地變的很舒適，遮陽效果也更好，休息室也讓我們在訓練之虞能夠好好調整，甚至是坐下來寫一些訓練時的計畫。」

國家隊教練劉炳宏也透露，預計月底就會在國訓中心射箭場舉行一場亞運與世大運培訓隊的對抗賽，希望在場地提升的同時，選手也能夠透過好的訓練環境穩定提升。

亞運 體育署 湯智鈞

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