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足球／英凡提諾續掌FIFA 推動男女選手同工同酬

中央社／ 盧安達首都基加利16日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾連任成功，將繼續執掌掌FIFA至2027年。 美聯社
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾連任成功，將繼續執掌掌FIFA至2027年。 美聯社

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天在這個世界足球治理機構大會上，在無人反對的情況下獲得連任，將續掌FIFA至2027年。

法新社報導，瑞士籍、律師出身的英凡提諾2016年從醜聞纏身的布萊特（Sepp Blatter）手中接棒，今天和4年前一樣，在來自211個成員協會代表鼓掌聲中獲得第3個任期。

52歲的英凡提諾在盧安達首都基加利（Kigali）告訴代表們：「我知道有很多人愛我，我知道也有一些人恨我，致那些愛我的人和恨我的人：我愛各位。」這場大會的投票系統並不會登記異議票數。

雖然FIFA法規目前將主席的任期限制為最多3個4年任期，但英凡提諾去年12月宣稱他的頭3年並不算是完整的任期，已經準備好要續任至2031年。

英凡提諾監督了男子和女子世界盃的擴大，以及FIFA收入的大幅增長。海灣國家卡達去年主辦世界盃足球賽時，其對待移工、女性和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的方式受到外界批評，英凡提諾當時仍堅決捍衛卡達。

另一方面，英凡提諾今天宣布，即將在澳洲和紐西蘭登場的女子世足賽獎金將會是2019年上一屆賽事的3倍。英凡提諾還透露，沙烏地阿拉伯觀光局將不會贊助這項賽事。他指出，與沙國觀光局就贊助女子世界盃的討論已落空。

英凡提諾表示，涵蓋獎金、備戰報酬和球隊報酬在內的總獎金為1億5200萬美元。

不過，這個金額仍遠低於去年卡達男子世界盃4億4000萬美元的總獎金。

據路透社報導，英凡提諾今天提出3步計畫，第1步是參加世界盃的男女選手享有平等的條件和服務，像是住宿和班機。第2步是獎金問題。

第3步是在男子和女子世界盃賽事於2026和2027年進行前達到同工同酬，但英凡提諾表示這一步會是「最複雜的」。雖然FIFA有意為女子世界盃建立一套專門的行銷概念，同工同酬很大程度上將取決於轉播權利金及贊助商。

英凡提諾批評轉播業者提供男子世界盃的金額是女子世界盃的10倍至100倍。

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