足球／梅西看一次少一次！ 200萬名球迷瘋搶阿根廷友誼賽門票
繼卡達世界盃足球賽後，阿根廷國家代表隊球員將再度合體出戰巴拿馬友誼賽，包括隊長梅西、前鋒勞塔羅和門將馬蒂內茲等都將上場，吸引近200萬名球迷上網搶門票。
阿根廷在世界盃決賽完勝法國，摘下足球世界盃第3顆星星後，隊長梅西（Lionel Messi）與教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）將率領其他35位阿根廷國家代表隊球員，23日於首都布宜諾斯艾利斯河床紀念碑球場出戰巴拿馬，並將共同舉起大力神盃，分享世界冠軍榮耀。
阿根廷與巴拿馬友誼賽門票今天在網路開賣，售票網站開放後，已經顯示超過87萬名球迷在線排隊，但河床紀念碑球場只能容納8萬人，開賣不到3小時，門票售罄。
阿根廷曾在2016年與巴拿馬進行過友誼賽，當時以5比0勝出，這次巴拿馬將派出B組成員出戰阿根廷。
巴拿馬國家隊教練克利斯提安森（ThomasChristiansen）日前接受媒體訪問時說，目前與阿根廷的友誼賽並非最優先的事，現階段重視地是與哥斯大黎加的中北美洲及加勒比海國家聯賽（CONCACAFNations League）。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言