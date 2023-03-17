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全英公開賽／對布莎南13連勝 戴資穎勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

羽壇歷史最悠久的全英公開賽今天展開第二輪賽事，挑戰第4冠的我國「一姊」戴資穎和泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）上演生涯第18度對決，小戴首局驚險逆轉，第二局不曾落後下迎接勝利，以21：19、21：12奪下對戰13連勝，下戰將和大陸何冰嬌搶4強門票。

總獎金125萬美元的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，戴資穎曾在2017年、18和20年封后，去年也打進4強，今年以第3種子身份挑戰第4冠，首輪以21：10、21：12輕取南韓金佳恩，領銜5組台將晉級第二輪。

今天面對世界排名12的布莎南，小戴開賽雖陷入0：4落後，但連拿6分逆轉，雖在10：5時遇亂流，遭布莎南連趕9分反超，小戴仍即時回穩，並在18：19時連拿3分，以21：19先下一城。

第二局小戴先連拿2分，雖遭布沙南扳平，小戴馬上再以3：0攻勢重新要回領先，15：11時更連拿5分取得「賽末點」，最終就以凌厲的斜線攻勢收下最後一分，以21：12奪勝，成為第一組晉級8強的台將。

小戴登場前，混雙李佳馨／葉宏蔚以16：21、12：21不敵日本組合篠谷菜留／山下恭平，男雙李哲輝／楊博軒以20：22、15：21不敵目前世界排名第一的印尼名將法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），女單白馭珀也以3：21、7：21敗給南韓名將安洗瑩。

最後登場的寶島女雙李佳馨／鄧淳薰，將和列第6種子的南韓金昭映／孔熙容搶8強門票。

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