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桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒莊智淵闖進男雙4強

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒莊智淵闖進男雙4強

中央社／ 台北16日電
台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與「桌球教父」莊智淵（右）首度搭檔男雙。 中央社
台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與「桌球教父」莊智淵（右）首度搭檔男雙。 中央社

台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵今天在WTT新加坡大滿貫賽男雙8強賽關鍵時刻頂住壓力，化解對手賽末點，以3比2擊退波蘭的迪亞斯與比利時的努亭克，晉級4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣選手單打全數遭到淘汰後，女雙組合也在16強止步，而混雙組合林昀儒與陳思羽則在4強出局，僅剩林昀儒與莊智淵這組跨世代男雙組合，成為台將最後希望。

杭州亞運將在9月登場，為籌組台灣隊最強男雙組合，21歲林昀儒、41歲莊智淵首度合體，這次在男雙賽事前2輪僅失1局，且以直落三橫掃世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（MattiasFalck），闖進8強。

林昀儒與莊智淵今天迎戰世界排名第40波蘭的迪亞斯（Jakub Dyjas）與比利時的努亭克（CedricNuytinck）這組歐洲聯軍，打起來卻不輕鬆，首局以11比9搶下後，次局一度以10比6領先，眼看著快拿下該局時，卻被對手扳平並反超，台灣組合以13比15讓出。

台灣組合第3局從0比3落後，到連得4分超前，隨後被對手拉出5比0攻勢，台灣組合無力追趕，以6比11再丟1局。

儘管被對手搶先聽牌，但台灣組合展現韌性，第4局開局就以8比2領先，以11比4扳平戰局。

決勝局雙方一路纏鬥至局末，台灣組合在9比10落後時，對手自亂陣腳、出現失誤，台灣組合後來居上，化解1個賽末點、並連得3分，以12比10逆轉搶下勝利，以3連勝之姿，闖進4強。

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