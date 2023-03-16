亞運新辦項目霹靂舞 台灣一哥孫振力拚獎牌

今年杭州亞運的新辦項目霹靂舞，台灣目前有4男、4女進入亞運培訓隊，預計4月底進行決選，其中最有機會奪牌的，就是世界排名第29名的男子好手孫振。

921出生的孫振，從小在家裡自學，也取了一個「Quake」（地震）的英文名字，他目前是台灣世界排名最高的霹靂舞選手。

孫振說：「雖然我從小就學舞，但這是第1次能以霹靂舞者的身分入選亞運國手，感覺還是不太一樣，畢竟這次是穿著國家代表隊的衣服出賽，和以往自己參加國際賽截然不同。」

女子選手陳怡茹，對於4月底的決選也是勢在必得。她說：「雖然我們霹靂舞平常就很多高等級的國際賽，但能入選國手，或許在幾年後回想起來，還是很值得驕傲的一個里程碑。」

杭州亞運的霹靂舞項目，各國只能派出男、女各2人參賽，比賽規則會先選出16名種子，剩餘選手會先比預選賽，選出48人後，加上種子選手共64人進行單淘汰賽，等到最後16強出爐，再分為4組進行循環賽，接著取分組前2進行8強單淘汰賽，直至金、銀、銅牌出爐。

教練徐偉傑，去年還是亞運培訓隊的一員，但今年身分轉變為教練團成員。他說：「自己當教練之後，就看到很多原本選手看不到的地方和缺失，這樣對選手也比較有幫助。」

徐偉傑評估，上個月在日本舉辦的第1級霹靂舞國際賽，當時孫振止步16強，而進入到最後8強的，有1名哈薩克選手、2名日本選手，所以他評估，依照台灣霹靂舞在亞洲的水準，不論男、女晉級到亞運8強應該是基本門檻，孫振有機會一拼獎牌。

杭州亞運國訓媒體日武術賴柏瑋南拳南棍要雪恥

距離2023杭州亞運倒數191天，國訓中心今天舉辦武術、霹靂舞項目的媒體日，其中武術南拳、南棍好手賴柏瑋，上屆和銅牌以0.01分擦身而過，這次要重返賽場雪恥。

杭州亞運武術目前有王振名、侯智瀚、孫家閎、張煥宜、陳宥崴、劉菖閔、賴柏瑋、林怡汝、侯旻汶、彭羽熙、劉佩勳等人。

賴柏瑋在上屆的雅加達亞運獲得第4名，和銅牌僅差0.01分，這次重返亞運賽場，他要再度提升自己的動作難度來博取評審的青睞。

賴柏瑋說：「技術難度一定要增加，尤其我的身材比較矮小，所以一定要讓裁判更有印象，不能再讓4年前的憾事重演。」

平常除了練習，賴柏瑋也很愛看武打片，像是尤其是葉問系列的電影，他幾乎都看了很多次。他笑說：「葉問的詠春，其實跟我們南拳也有些相似，但最重要的是，我們站上賽場，其實也就像是演員，要把平常練習的套路演給裁判看，除了技術動作外，表情的控制也很重要，所以我一邊看電影也會一邊模仿。」

年僅23歲、長相甜美可愛的劉佩勳，去年在世運會拿下女子武術太極全能（拳、劍）銀牌，今年亞運同樣備受期待。

劉佩勳出身武術世家，媽媽那邊5代都在練武術，也讓她從小就耳濡目染，不過媽媽一開始卻反對她學武術，認為在這樣的家庭底下會壓力太大。

劉佩勳笑說：「我國一第1次去比賽，雖然媽媽知道，但故意不幫我準備裝備，所以我的比賽服、鞋子是借別人的，然後妝髮也是請參賽的大姊姊幫我畫的，沒想到我那一次就拿冠軍，媽媽似乎從那之後也就認同我了。」

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