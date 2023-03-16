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電競／杭州亞運取消爐石戰記 台灣培訓隊2選手受影響

中央社／ 台北16日電

杭州亞運取消電競賽事「爐石戰記」，中華民國電子競技運動協會今天表示，原訂亞運國手名單5月出爐，收到消息後上午已緊急通知培訓隊2名選手，後續選拔計畫將終止。

杭州亞運將於今年9月登場，其中電競首度納入亞運正式賽事，原先設8個比賽項目，但美國遊戲大廠暴雪娛樂今年1月24日起停止在中國的服務，也波及原本列入亞運電競賽事之一的「爐石戰記」。

杭州亞運組委會今天在官網公告，因美國暴雪娛樂與中國網易公司未續約，導致「爐石戰記」營運團隊及伺服器終止，使該遊戲不再具備列入杭州亞運電子競技項目的前置條件，因此今年亞運取消「爐石戰記」項目。

中華民國電子競技運動協會表示，正積極與亞洲電子體育聯合會、中華奧會、國家運動訓練中心聯繫，了解有關該項目及培訓隊選手的後續處置事宜，原預定舉辦「爐石戰記」教練複審及挑戰賽將暫停舉辦。

中華民國電子競技運動協會產業政策組組長曾鈵元接受中央社記者訪問時表示，去年剛選出曹祖霖、許皓翔2名培訓隊選手後，亞運就延期，今天收到亞運取消「爐石戰記」項目的消息後，上午已通知選手。

曾鈵元指出，原先協會規劃安排培訓隊選手參加挑戰賽，與另2名選手對抗，預計國手名單5月出爐，隨著賽事項目取消，後續計畫將停擺，他無奈地說：「覺得很可惜，2名培訓隊選手已準備近1年時間。」

台灣電競代表隊原先將參加5項亞運賽事，目前僅剩4項，預計屆時含4名教練在內，代表隊共23人，將參加團體項目包括英雄聯盟、傳說對決、絕地求生M，以及個人項目快打旋風5。

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