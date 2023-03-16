環台賽／荷蘭車手梅傑爾守住1秒優勢驚險保黃衫

2023年國際自由車環台公路大賽今天進行最終高雄站，大集團再度於終場前6公里瓦解領先集團，最終以80人大集團衝刺的壯觀場面，義大利巴迪亞尼隊車手贊諾賽羅Enrico Zanoncello以3小時13分20秒，奪下單站冠軍綠衫；馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭車手梅傑爾Jeroen Meijers保住1秒優勢，守住黃衫冠軍。

中華隊最後一站All in，馮俊凱和高雄地主車手劉恩杰分獲單站第11、15，拿下團體單站第三、亞洲第一的佳績。杭州亞運會國家代表隊教練楊東蓁表示，二級車隊對環台賽實在很刺激，今年是奧運資格賽的開始，不僅球是圓的，輪子也是圓的，不到最後不知結果。

最終站高雄市站佛光山佛陀紀念館出發，與過往採繞圈賽不同，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，總長146.44公里，設有3個衝刺點。

中華民國自由車協會表示，今天四色衫的爭奪都特別激烈，黃衫總冠軍馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾，僅以1秒之差領先卓迪洛佩斯Jordi Lopez Caravaca；藍衫亞洲第一泰國車手采亞頌巴Thanakhan Chaiyasombat，也只領先3秒；甚至連團體總成績馬來西亞登嘉樓隊也只領先6秒。

中華隊經過前一天南投縣站調整後，今天以馮俊凱和地主車手劉恩杰為主，兩人也很順利在最終衝刺前卡在主集團，馮俊凱、劉恩杰獲單站第11、15，獲得團體單站第三、亞洲第一的成績。劉恩杰說，可惜最後階段沒跟到凱哥，最後300公尺高速列車一啟動，他只能賭一把跟著衝。馮俊凱也覺得可惜，他說，單站成績還可以，今天雖然突圍了幾次，但重點就是把體力保留到最後衝刺。

中華隊教練陳建良表示，今年大家都拚的很激烈，每個賽段都破了賽道的時間，感覺有回到疫情前的強度，來的四支二級職業車隊也很有水準。接下來中華隊將在4月參加環泰公路賽，為6月亞錦賽和亞運做持續的備戰。

三度來台終於首度披上黃衫的荷蘭車手梅傑爾，賽後最想去吃台灣有名的牛肉麵，他說，今天比賽就像是一個貓抓老鼠的過程，領先集團一直猛攻，特別是在荖濃溪附近最辛苦，但所幸有隊友的幫助，最後6公里瓦解領先集團後以大集團衝刺。 中華隊本日最佳選手馮俊凱(左2)。圖／國際自由車環台賽 開賽前來賓與選手一起進行祈福儀式。圖／國際自由車環台賽 義大利車手贊諾賽羅(Enrico Zanoncello，義大利巴迪亞尼隊)以3小時13分20秒奪下單站冠軍。圖／國際自由車環台賽 2023年國際自由車環台公路大賽最終高雄站終點衝刺畫面。圖／國際自由車環台賽 四位冠軍衫得主與頒獎嘉賓合影。圖／國際自由車環台賽

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