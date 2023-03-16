體育向下扎根 小小英雄運動會下月新莊登場

努力推動「運動從小開始」，中華奧會今年首度舉辦「小小英雄運動會」，為期2天的小朋友盛會將於4月8日到9日在新莊體育館登場，中華奧會主席林鴻道邀請父母帶著小選手一起投入，參加人生第一場運動會。

小小英雄運動會是為4到6歲的小選手打造，運動競賽包括田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉動和劍道等，即刻起已開放報名。林鴻道提到，小小英雄運動會的出發點就是讓運動從小扎根，讓小朋友養成運動習慣，進而影響父母，「把父母、爺爺奶奶都拖出來運動，讓整個社會更健康。」

奧林匹克精神「更高、更快、更強、更團結」也是小小英雄運動會想傳達的價值，今天出席記者會的教育部次長林騰蛟提到，運動會傳達奧林匹克精神外，也能激起幼兒對運動的興趣和熱誠，參與第一屆賽事的小選手，或許十多年後就是中華代表團參加亞運、奧運的要角。

短跑名將楊俊瀚今天擔任記者會教練，指導5名小選手簡單熱身，他透露外甥年紀就落在小小英雄運動會區間，平常家庭聚會也會陪外甥、外甥女跑跑跳跳，透過運動不但能讓幼童去探索自我，也能和父母及家人創造美好回憶，是十分好的活動。

今天記者會5位小選手，其中一人就是前中華男籃射手「男模」呂政儒的二兒子，在一旁為愛子紀錄的呂政儒太太Milly提到，家裡一雙兒子都很喜歡運動，籃球、羽球、游泳到扯鈴都有接觸，她發現小朋友透過運動除了能「放電」，且更容易專心，二兒子運動後也沒那麼躁動，都是運動很好的收穫。 中華奧會舉辦第一屆「小小英雄運動會」，主席林鴻道在記者會上致詞。記者曾思儒／攝影 短跑名將楊俊瀚在中華奧會第一屆「小小英雄運動會」記者會指導5名小選手。記者曾思儒／攝影

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