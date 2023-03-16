聽新聞
test
0:00 / 0:00
體育向下扎根 小小英雄運動會下月新莊登場
努力推動「運動從小開始」，中華奧會今年首度舉辦「小小英雄運動會」，為期2天的小朋友盛會將於4月8日到9日在新莊體育館登場，中華奧會主席林鴻道邀請父母帶著小選手一起投入，參加人生第一場運動會。
小小英雄運動會是為4到6歲的小選手打造，運動競賽包括田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉動和劍道等，即刻起已開放報名。林鴻道提到，小小英雄運動會的出發點就是讓運動從小扎根，讓小朋友養成運動習慣，進而影響父母，「把父母、爺爺奶奶都拖出來運動，讓整個社會更健康。」
奧林匹克精神「更高、更快、更強、更團結」也是小小英雄運動會想傳達的價值，今天出席記者會的教育部次長林騰蛟提到，運動會傳達奧林匹克精神外，也能激起幼兒對運動的興趣和熱誠，參與第一屆賽事的小選手，或許十多年後就是中華代表團參加亞運、奧運的要角。
短跑名將楊俊瀚今天擔任記者會教練，指導5名小選手簡單熱身，他透露外甥年紀就落在小小英雄運動會區間，平常家庭聚會也會陪外甥、外甥女跑跑跳跳，透過運動不但能讓幼童去探索自我，也能和父母及家人創造美好回憶，是十分好的活動。
今天記者會5位小選手，其中一人就是前中華男籃射手「男模」呂政儒的二兒子，在一旁為愛子紀錄的呂政儒太太Milly提到，家裡一雙兒子都很喜歡運動，籃球、羽球、游泳到扯鈴都有接觸，她發現小朋友透過運動除了能「放電」，且更容易專心，二兒子運動後也沒那麼躁動，都是運動很好的收穫。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言