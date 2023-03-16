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全英公開賽／「麟洋配」一輪遊 王齊麟：練到不會輸為止

聯合新聞網／ 綜合報導
「麟洋配」李洋（前右）與王齊麟(前左)。 美聯社
「麟洋配」李洋（前右）與王齊麟(前左)。 美聯社

超級1000系列全英公開賽日前開戰，曾拿下奧運金牌的台灣好手「麟洋配」王齊麟李洋，不敵馬來西亞組合，止步32強。賽後王齊麟和李洋也在Facebook上感謝球迷支持。

目前世界排名第17的麟洋配以21：12、16：21、18：21不敵世界第8的馬來西亞組合王耀新、張御宇。賽後李洋在臉書感謝球迷，並表示：「沒能成功復仇，只能繼續努力！」

而王齊麟則表示：「運動員就是要不停的接受失敗的洗禮，再從這些失敗的陰霾重新出發，迎接下一次的挑戰，期待很久的全英公開賽第一輪就止步，會失落，也會有遺憾~但輸了就再練！練到不會輸為止！」最後也感謝大家的支持，會持續再接再厲。

兩人的粉絲也紛紛在留言加油打氣：「打得精彩，就差那麼一點運氣，繼續加油」、「輸了比賽沒關係，你們已經讓我們看了一場精彩的比賽，下次繼續努力加油喔！」、「永不放棄，麟洋加油！」

王齊麟 李洋

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