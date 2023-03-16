棄國手資格！田徑好手林沛萱「想在全中運替新竹奪牌」

全中運將於4月23日登場，新竹縣田徑好手芎林國中林沛萱從去年全中運奪下國中女子組五項全能及跳高金牌後，近期在全國青年盃跳高也以1公尺79奪下金牌。恰巧今年亞洲U18田徑錦標賽與全中運撞期，林沛萱毅然決然放棄國手資格，決定留下來參加全中運為新竹縣爭取最高榮譽。

新竹縣長楊文科說，看到林沛萱成長茁壯，真的很開心，同時也相當感動，感謝林沛萱選擇留在竹縣，及感謝教練鍾彩榮為選手努力，犧牲奉獻，期許林沛萱在田徑場上繼續發光發熱。新竹縣4月22日至27日主辦全中運，將有來自全國各縣市的選手前來參與，歡迎鄉親一起到現場為新竹縣選手加油打氣。

教練鍾彩榮指出，去年林沛萱跳高成績就已達入選國手資格標準的1公尺71，並入選2023亞洲U18田徑錦標賽國手名單，恰巧今年亞洲U18田徑錦標賽與全中運撞期，但身為新竹縣地主的使命，他強調「身為地主的我們，選擇放棄國手資格及奪牌機會，希望全力留下來為新竹爭取最高榮耀!」。

新竹縣政府教育局說，林沛萱從111年全中運獲五項全能與跳高金牌、111年縣運會獲五項全能與跳高金牌、111年新北城市盃全國田徑公開賽獲五項全能與跳高金牌，今年在中小學運動會五項全能破紀錄外，也將該大會跳高紀錄1公尺70拉高至1公尺75。近期更是在青年盃跳高項目以1公尺79的成績破大會紀錄摘金，寫下她個人最佳成績。

鍾彩榮說，沛萱自我要求高，他很放心，林沛萱雖然話不多，個性內向，但在運動場上，專注力集中，只需要維持步調，絕對沒問題，出賽全中運前，將參加全國原民運，希望她能在100公尺跨欄、鉛球及跨欄項目拿下三金，雖放棄國手資格，但林沛萱會繼續突破自我，力拼佳績朝亞洲運動會邁進。

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