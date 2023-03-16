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足球／財務缺口高達9000萬 足協聲明已進行財務重建

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
足協新任理事長王麟祥。中央社
足協新任理事長王麟祥。中央社

中華足協在今天遭到立委王婉諭質疑欠款問題愈滾愈大，而教育部次長林騰蛟也證實足協目前財務缺口達到9000多萬元，對此，中華足協新任理事長王麟祥表示，在3月2日接任後就多次與體育署針對財務狀況進行晤談，目前也已經展開財務工程重建，期許任內4年能夠改善透支的財務狀況。

立委王婉諭在今天於立法院進行質詢時表示，在去年世足賽期間接到足協積欠裁判費的陳情，沒想到欠款狀況愈滾愈大，不僅裁判費，另外包括旅行社住宿費、機票費、活動場地費、防護員薪資、賽事承辦費、裝備費都有欠款，欠款總額高達數千萬。

對此，教育部次長林騰蛟則表示，體育署除了已經要求足協進行財務重整計畫，也已經撥補今年度的2600萬經費，國際足總也核撥的130萬美元經費，不過足協目前財務缺口高達9000多萬，能否在立委要求的1個月內完成欠款撥補，還要再做了解。

對於足協長年欠款，中華足協新任理事長王麟祥則是透過聲明表示，自3月2日交接後旋即與體育署進行多次晤談，會議內容以協會財務狀況為主，並在體育署建議下承諾將量入為出，期許在個人任內4年，改善協會透支近億元的財務狀況，使足協財務工程「正常化、標準化、常態化」。

王麟祥指出，足協目前的財務支出項目，多項不符合財務原理，並與體育署的相關規範有所出入，協會將會以「收支平衡」的目標進行盤整，調整財務支出的項目及金額，未來協會將與民間團體討論共同辦理賽事的可能性，將節省下的資金用於足球基層發展，並透過個人及理事會資源，配合體育署及我國多項政策，與各層級官方及民間機構討論贊助足球發展之計畫，以茁壯協會財務結構。

王麟祥最後提到，除了希望財務重建計劃能在未來4年有顯著效果外，也希望大家共體時艱，同心協力改善協會體質，讓推廣足球這條入走得更長遠。

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