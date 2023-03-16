批新竹縣辦最爛全中運 立委籲列為賽事承辦不歡迎名單

即將在4月22日開幕的新竹縣全中運，近日陸續展開相關賽程後卻是爭議不斷，民進黨立委吳思瑤今天在立法院教育及文化委員會進行質詢時，就直指今年全中運是「最爛全中運」且有4差，未來應該將新竹縣列入承辦賽事的不歡迎名單。

教育部次長林騰蛟與體育署署長鄭世忠今天在立法院進行「強化全中運競賽事宜之督導查核機制」報告及備詢，對於今年全中運還未開幕就已經爭議不斷，甚至造成選手受傷、比賽到半夜的狀況，直批今年全中運是最爛全中運。

其中立委吳思瑤在質詢時就點出今年全中運共有4差，其中包括場地設備差、應變處置差、縣府態度差、監督預警差，其中針對承辦的新竹縣政府，吳思瑤更點名應該將其列入未來主辦賽事的不歡迎名單，並質疑體育署的課責機制機制在哪。

教育部次長林騰蛟則回應，各縣市政府承辦能力與過去承辦賽事的績效，都會作為教育部及體育署未來承辦重要賽事的評選重要參考，未來也將會把承辦單位的成效列為未來舉辦賽事補助的參考依據。

對於新竹縣暌違47年再度承辦全中運，卻連續爆發爭議，體育署署長鄭世忠也表示，舉辦全中運對於縣市政府的人力、物力和財力都是相當的消耗，導致有意願承辦的城市並不多，不過未來也將會朝向有多次舉辦運動賽事經驗的城市徵詢意願。

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