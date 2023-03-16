快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批新竹縣辦最爛全中運 立委籲列為賽事承辦不歡迎名單

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
針對全中運爭議，教育部次長林騰蛟表示，未來將會把承辦單位的成效列為舉辦賽事補助的參考依據。記者劉肇育／攝影
針對全中運爭議，教育部次長林騰蛟表示，未來將會把承辦單位的成效列為舉辦賽事補助的參考依據。記者劉肇育／攝影

即將在4月22日開幕的新竹縣全中運，近日陸續展開相關賽程後卻是爭議不斷，民進黨立委吳思瑤今天在立法院教育及文化委員會進行質詢時，就直指今年全中運是「最爛全中運」且有4差，未來應該將新竹縣列入承辦賽事的不歡迎名單。

教育部次長林騰蛟與體育署署長鄭世忠今天在立法院進行「強化全中運競賽事宜之督導查核機制」報告及備詢，對於今年全中運還未開幕就已經爭議不斷，甚至造成選手受傷、比賽到半夜的狀況，直批今年全中運是最爛全中運。

其中立委吳思瑤在質詢時就點出今年全中運共有4差，其中包括場地設備差、應變處置差、縣府態度差、監督預警差，其中針對承辦的新竹縣政府，吳思瑤更點名應該將其列入未來主辦賽事的不歡迎名單，並質疑體育署的課責機制機制在哪。

教育部次長林騰蛟則回應，各縣市政府承辦能力與過去承辦賽事的績效，都會作為教育部及體育署未來承辦重要賽事的評選重要參考，未來也將會把承辦單位的成效列為未來舉辦賽事補助的參考依據。

對於新竹縣暌違47年再度承辦全中運，卻連續爆發爭議，體育署署長鄭世忠也表示，舉辦全中運對於縣市政府的人力、物力和財力都是相當的消耗，導致有意願承辦的城市並不多，不過未來也將會朝向有多次舉辦運動賽事經驗的城市徵詢意願。

全中運 體育署

延伸閱讀

經典賽／中華休息不足輸古巴 林騰蛟：賽程應更發揮主場優勢

全中運／網球賽事改至台中 體育署坦言一開始場地選擇有問題

全中運／網球擬改賽場至台中 台灣運產協會籲審慎

全中運／網球賽新竹縣又改場地 恐千名選手得跑台中比賽

相關新聞

全英公開賽／領銜5台將闖頭關 戴資穎再戰布莎南挑戰13連勝

歷史最悠久的全英公開賽今天凌晨結束第一輪所有賽事，我國「一姊」戴資穎領軍下，共有5組台將闖過第一輪，其中混雙李佳馨／葉宏...

批新竹縣辦最爛全中運 立委籲列為賽事承辦不歡迎名單

即將在4月22日開幕的新竹縣全中運，近日陸續展開相關賽程後卻是爭議不斷，民進黨立委吳思瑤今天在立法院教育及文化委員會進行...

全中運／網球賽事改至台中 體育署坦言一開始場地選擇有問題

新竹全中運在日前陸續展開部分賽程後，卻出現關於網球場地不善導致選手受傷，以及跆拳道賽事因設備問題導致賽事直至凌晨才結束的...

環台賽／最終站佛光山鳴笛出發 冠軍黃衫誰屬見分曉

「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發，終...

全中運／全中運網球賽場地再更動 選手得跑台中比賽

全中運網球賽資格賽期間，因新竹縣竹東鎮中正網球場場地問題造成選手受傷，縣府將資格賽延後舉辦，場地改到苗栗竹南運動公園，昨...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜女雙止步16強：對上日本很困難

台灣「桌球一姐」鄭怡靜搭配新秀李昱諄今天在WTT新加坡大滿貫賽迎戰日本組合，直落三吞敗。鄭怡靜賽後坦言，每次跟日本隊打都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦