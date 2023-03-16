全中運／網球賽事改至台中 體育署坦言一開始場地選擇有問題

新竹全中運在日前陸續展開部分賽程後，卻出現關於網球場地不善導致選手受傷，以及跆拳道賽事因設備問題導致賽事直至凌晨才結束的狀況，遭到不少立委直批是「最爛的全中運」。對此，教育部次長林騰蛟與體育署長鄭世忠強調，目前已經邀集專家針對全中運以及5月即將登場的全大運場地進行總體檢，未來也將會把承辦單位的成效列為補助的參考依據。

新竹全中運將於4月22日開幕，不過在日前已經陸續展開網球、桌球、羽球、跆拳道等相關賽程，但日前先是網球比賽場地的竹東鎮立網球場因為場地施工匆促造成選手受傷的狀況，而在新竹體育館舉行的跆拳道賽事則是因為電子設備系統感應問題，導致賽事延後至半夜才結束的狀況。

對於今年全中運還沒開幕就已經爭議狀況不斷，教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠也在今天於立法院進行「強化全中運競賽事宜之督導查核機制」報告並接受質詢時表示，目前已經安排競賽小組委員、設施工程專家、裁判長以及協會人員一同針對場地進行總體檢，且不僅是針對全中運部分，還包括5月將在中原大學舉行的全大運，務必在賽事舉辦之前給選手最安全的比賽環境。

對於立委質疑新竹縣在領取全中運補助經費的情況下，卻拿出「不專業的場地」甚至導致選手受傷，體育署署長鄭世忠也強調，過去承辦縣市希望透過中央補助改善縣內現有場館，但最近已經責成同仁，未來在遴選場館機制時必須站在選手考量，而不是依照縣市政府的方便性。

談到這次全中運網球賽事傳出將改至台中舉行，立委張廖萬堅質疑，在網球會內賽4月13日才開打的情況下，為何無法在一個月內改善場地，而是選擇勞師動眾的改變比賽場地，鄭世忠則說：「不是場地來不及完成，而是一開始場地選擇就不是選手熟悉的部分，應該換成選手熟悉的硬地，而不是在人工草皮。」

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