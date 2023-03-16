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環台賽／最終站佛光山鳴笛出發 冠軍黃衫誰屬見分曉

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發。記者徐如宜／攝影

「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發，終點在高雄國家體育場，總長146.44公里。前四站總成績前6名車手差距只在10秒內，黃衫大戰非常激烈，最後屬誰午後分曉。

2023年國際自由車環台公路大賽於國際自由車總會(UCI)，登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，有來自全球31國、22支隊伍、共184位菁英選手來台車輪戰，其中更有4支二級職業車隊出賽，除了中華隊之外，另有19支洲際車隊遠道來台參賽。

今日賽程沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，此區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，總長146.44公里，另設有3個衝刺點。中華民國自由車協會表示，今年競賽路線更全面進化，賽事可看性更高，參賽選手將決戰經典五站，不到最終站，黃衫總冠軍人人有機會，而中華隊將由台灣一哥馮俊凱領軍，力拚將冠軍衫獎留台灣，高雄好手劉恩杰也希望能運用地主優勢，爭取好成績。

賽事起點由高雄市副市長林欽榮、佛光山佛陀紀念館常務副住持慧傳法師及中華民國自行車協會祕書長李開志等，擔任鳴笛手。林欽榮表示，歡迎選手參加，感謝佛光山協助，高雄風光會隨藉賽事轉播，放送到全世界，讓國際認識台灣，認識高雄。

「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發。記者徐如宜／攝影
自由車賽選手夢寐以求的勝利衣衫。記者徐如宜／攝影
自由車賽選手夢寐以求的勝利衣衫。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」最終站，黃衫、綠衫選手領騎。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」最終站，黃衫、綠衫選手領騎。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，中華隊選手力拚佳績。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，中華隊選手力拚佳績。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」最終站，國際選手爭取好成績。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」最終站，國際選手爭取好成績。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發。記者徐如宜／攝影
「2023年國際自由車環台公路大賽」亞洲巡迴賽春季賽事，今天進行到最終站，上午10點從高雄佛光山佛陀紅念館前鳴笛出發。記者徐如宜／攝影

自由車 中華隊 馮俊凱

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