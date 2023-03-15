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全英公開賽／挑戰第4冠開紅盤 戴資穎輕取韓將奪對戰7連勝

全英公開賽／挑戰第4冠開紅盤 戴資穎輕取韓將奪對戰7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎今天在歷史最悠久的全英公開賽登場。資料照／美聯社
戴資穎今天在歷史最悠久的全英公開賽登場。資料照／美聯社

我國「一姊」戴資穎今天在歷史最悠久的全英公開賽登場，3度奪冠的小戴首輪碰南韓世界排名20的金佳恩，延續過去6度交手全部奪勝的戰績，只花33分鐘就以21：10、21：12迎接7連勝，邁開挑戰第4冠第一步。

總獎金125萬美金的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，戴資穎曾在2017年、18和20年封后，去年也打進4強，今年以第3種子身份挑戰第4冠。

衝擊金盃第一步，目前世界排名第3的小戴碰金佳恩，第7度對決小戴開賽雖先失2分，但馬上回敬7：0攻勢，領先也一持續擴大，包括兩度「挑戰」都成功，只花15分鐘就以21：10先下一城。

首局20：10的「局末點」，小戴提出挑戰，等待空檔還俏皮和鏡頭把出勝利手勢，最終挑戰成功讓她直接以21：10拿下首局，現場也響起響亮的中文「小戴小戴，妳最可愛」加油聲。

第二局小戴同是在開局曾短暫落後，但4：5時連拿7分，反以11：5領先進入技術暫停；恢復比賽後小戴仍掌握局勢，15：10時再連拿5分，最終在第3個「賽末點」迎接勝利，以21：12前進第二輪。

全英公開賽首日賽程共有6組台將登場，包括男單代表「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都落馬，只有男雙李哲輝／楊博軒和女雙李佳馨／鄧淳薰闖關；今天第2天賽程打頭陣的小戴成第3組晉級的台將，接續賽程還有女單許玟琪、白馭珀和混雙李佳馨／葉宏蔚要上陣搶勝。

戴資穎 許玟琪 羽球

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