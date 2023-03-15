快訊

經典賽／終結者連線險勝澳洲 古巴隔17年重返四強

資深媒體人劉忠繼血癌病逝 醫曝「三大類症狀」你不可不知

普發6000元有5種方式 鄭文燦：估計400多萬人直接入帳

桌球／搭莊智淵闖大滿貫8強 林昀儒：戰術清晰打得較好

中央社／ 新加坡15日專電

台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵首度合拍，今天在WTT新加坡大滿貫賽以直落三擊敗瑞典組合闖進8強。林昀儒賽後說，一開始雖落後，但後面戰術比較清晰，打得比較好。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽持續進行，林昀儒稍早與陳思羽在混雙4強賽，以1比3不敵世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎，隨後在男雙16強賽與莊智淵合體，迎戰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

儘管台灣組合開賽熱機稍慢，但在5比10落後情況下上演驚奇，連續化解對手5個局點，以13比11逆轉搶下首局，隨後再以11比7搶下次局，率先取得聽牌優勢。

第3局雙方上演激戰，比分差都在2分差以內，台灣組合在關鍵時候頂住壓力，化解對方局點，最後以14比12收下勝利。

林昀儒賽後接受中央社記者表示，雖然一開始處於落後，但後來第一局逆轉拿下，「後面我們自己戰術比較清晰，所以打得比較好」。

林昀儒與莊智淵首度搭檔男雙征戰新加坡大滿貫賽，以2連勝之姿、挺進男雙8強。後續兩人配搭需要如何調整？莊智淵說，才剛打完，可能還要再看看比賽錄影影片，才能做總結。

林昀儒與莊智淵分別為現任、前任台灣一哥，相差20歲的兩人首度合體，主要為備戰今年亞運。對於兩人「合拍」的感覺，林昀儒表示，還在磨合中，「繼續努力」。

林昀儒、莊智淵明天將出戰由波蘭的迪亞斯（JakubDyjas）及比利時的努亭克（Cedric Nuytinck）組成的歐洲聯軍。

林昀儒 莊智淵 桌球

延伸閱讀

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒莊智淵挺進男雙8強

桌球／大滿貫賽混雙止步4強 林昀儒：雖輸球但學到很多

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒搭陳思羽止步混雙4強無緣爭冠

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜32強落敗台灣單打全出局

相關新聞

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒莊智淵挺進男雙8強

首度合拍的台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵，今天在WTT新加坡大滿貫賽男雙16強賽，以直落三擊敗世界排名第2的瑞典...

環台賽／自由車環台南投站 馬來西亞好手梅傑爾一秒之差奪冠

2023年國際自由車環台公路大賽第4站南投站，197名各國好手展開總長165.57公里競技，馬來西亞登嘉樓隊荷蘭籍車手梅...

環台賽／回家鄉出賽 盧紹軒飆出南投站地主最佳成績

南投暌違4年後重返國際自由車環台公路大賽，今天迎接全球百名車手，在2023年環賽賽第4站一同競速，來自南投的中華隊「地主...

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒搭陳思羽止步混雙4強無緣爭冠

台灣混雙組合林昀儒和陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽混雙4強賽，強碰世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎...

高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

112年全國原住民族運動會3月24日開幕，高雄市報名16項賽程，今天由市長陳其邁擔任主火炬官接下運動會聖火，並當眾替得獎...

全中運／網球賽新竹縣又改場地 恐千名選手得跑台中比賽

全中運在竹縣網球賽因在資格賽期間便出現場地問題造成選手受傷，新竹縣府除將資格賽延賽同時將場地改到苗栗竹南運動公園舉行，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦