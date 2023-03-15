桌球／搭莊智淵闖大滿貫8強 林昀儒：戰術清晰打得較好

台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵首度合拍，今天在WTT新加坡大滿貫賽以直落三擊敗瑞典組合闖進8強。林昀儒賽後說，一開始雖落後，但後面戰術比較清晰，打得比較好。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽持續進行，林昀儒稍早與陳思羽在混雙4強賽，以1比3不敵世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎，隨後在男雙16強賽與莊智淵合體，迎戰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

儘管台灣組合開賽熱機稍慢，但在5比10落後情況下上演驚奇，連續化解對手5個局點，以13比11逆轉搶下首局，隨後再以11比7搶下次局，率先取得聽牌優勢。

第3局雙方上演激戰，比分差都在2分差以內，台灣組合在關鍵時候頂住壓力，化解對方局點，最後以14比12收下勝利。

林昀儒賽後接受中央社記者表示，雖然一開始處於落後，但後來第一局逆轉拿下，「後面我們自己戰術比較清晰，所以打得比較好」。

林昀儒與莊智淵首度搭檔男雙征戰新加坡大滿貫賽，以2連勝之姿、挺進男雙8強。後續兩人配搭需要如何調整？莊智淵說，才剛打完，可能還要再看看比賽錄影影片，才能做總結。

林昀儒與莊智淵分別為現任、前任台灣一哥，相差20歲的兩人首度合體，主要為備戰今年亞運。對於兩人「合拍」的感覺，林昀儒表示，還在磨合中，「繼續努力」。

林昀儒、莊智淵明天將出戰由波蘭的迪亞斯（JakubDyjas）及比利時的努亭克（Cedric Nuytinck）組成的歐洲聯軍。

udn討論區