快訊

SVB餘震不斷瑞信又亂…股市殺聲再起 道瓊期指跌逾500點

普發現金6000元採「5領取管道」 財政部明公布登記時間

消費者4月買得到！進口雞蛋將首度進入零售市場 價格曝光

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒莊智淵挺進男雙8強

中央社／ 台北15日電
台灣「桌球一哥」林昀儒（左）及「桌球教父」莊智淵（右）在WTT新加坡大滿貫賽男雙晉級8強。 中央社資料照
台灣「桌球一哥」林昀儒（左）及「桌球教父」莊智淵（右）在WTT新加坡大滿貫賽男雙晉級8強。 中央社資料照

首度合拍的台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵，今天在WTT新加坡大滿貫賽男雙16強賽，以直落三擊敗世界排名第2的瑞典組合卡森與法爾克，闖進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣桌球一哥林昀儒稍早與陳思羽在混雙4強賽，以1比3不敵世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎，中斷合拍以來的6連勝。

林昀儒稍作休息後，在男雙16強賽與莊智淵合體，迎戰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck），瑞典組合過去曾拿下2021年世錦賽冠軍。

台灣組合儘管開賽熱機稍慢，但在5比10落後情況下上演驚奇，連續化解對手5個局點，以13比11逆轉搶下首局。

延續首局逆轉氣勢，台灣組合以11比7搶下次局，率先取得聽牌優勢。

第3局雙方上演激戰，比分差都在2分差以內，台灣組合關鍵時候頂住壓力，再度化解對方局點，以14比12贏得勝利。

林昀儒與莊智淵首度搭檔，以2連勝之姿、挺進男雙8強，下一戰將出戰波蘭的迪亞斯（Jakub Dyjas）與比利時的努亭克（Cedric Nuytinck）這組歐洲聯軍。

女雙方面，台灣選手陳思羽與香港選手李皓晴組成「台港聯軍」，在女雙16強賽以4比11、7比11、3比11不敵世界第一的中國女雙組合孫穎莎與王曼昱。

台灣組合鄭怡靜與李昱諄面對世界排名第2的日本女雙組合早田希娜與伊藤美誠，儘管連續化解對手3個賽末點，最終仍無功而返，以4比11、3比11、10比12吞下敗仗，止步16強。

林昀儒 桌球 莊智淵

延伸閱讀

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒搭陳思羽止步混雙4強無緣爭冠

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜32強落敗台灣單打全出局

桌球／搭檔陳思羽闖大滿貫混雙4強 林昀儒：打得還不錯

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒陳思羽闖進混雙4強

相關新聞

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒莊智淵挺進男雙8強

首度合拍的台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵，今天在WTT新加坡大滿貫賽男雙16強賽，以直落三擊敗世界排名第2的瑞典...

環台賽／自由車環台南投站 馬來西亞好手梅傑爾一秒之差奪冠

2023年國際自由車環台公路大賽第4站南投站，197名各國好手展開總長165.57公里競技，馬來西亞登嘉樓隊荷蘭籍車手梅...

環台賽／回家鄉出賽 盧紹軒飆出南投站地主最佳成績

南投暌違4年後重返國際自由車環台公路大賽，今天迎接全球百名車手，在2023年環賽賽第4站一同競速，來自南投的中華隊「地主...

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒搭陳思羽止步混雙4強無緣爭冠

台灣混雙組合林昀儒和陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽混雙4強賽，強碰世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎...

高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

112年全國原住民族運動會3月24日開幕，高雄市報名16項賽程，今天由市長陳其邁擔任主火炬官接下運動會聖火，並當眾替得獎...

全中運／網球賽新竹縣又改場地 恐千名選手得跑台中比賽

全中運在竹縣網球賽因在資格賽期間便出現場地問題造成選手受傷，新竹縣府除將資格賽延賽同時將場地改到苗栗竹南運動公園舉行，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦