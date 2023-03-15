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桌球／大滿貫賽混雙止步4強 林昀儒：雖輸球但學到很多

中央社／ 新加坡15日專電

台灣桌球混雙組合林昀儒陳思羽今天在WTT新加坡大滿貫賽混雙4強賽不敵中國組合王楚欽與孫穎莎，無緣決賽。林昀儒說，雖然輸球，但從這場學到很多，兩人配搭也漸入佳境。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽會內賽持續進行，台灣選手昨天在單打項目全數遭到淘汰，4組雙打今天輪番上陣爭取晉級機會。台灣「桌球一哥」林昀儒搭配陳思羽率先登場，在混雙4強賽迎戰排名世界第一的中國組合王楚欽與孫穎莎，以1比3落敗，無緣決賽。

台灣組合以5比11丟掉首局後，次局又被對手拉出一波9比2攻勢，以3比11讓出。兩組人馬在第3局前段展開拉鋸戰，台灣組合連得5分拉開差距，面對對手連續搶分，林昀儒正手拍殺球澆熄對手追分氣勢，以11比7扳回一城。

到了第4局，台灣組合歷經4比9落後，追成9比9平手，可惜未能延續攻勢，最終以9比11吞敗。

林昀儒賽後接受中央社記者訪問表示，前2局自己無謂失誤比較多，所以輸得比較快，但後面慢慢找到感覺，「打得其實還可以」。

陳思羽說，一開始以為對方會給她比較壓迫的球，但面對對方打來比較正常的球，自己卻沒準備好，沒能把握一些機會球，失誤滿多，「打到後面有好一點點」。

林昀儒與陳思羽去年9月阿拉木圖挑戰賽首度合拍就奪冠，睽違近6個月再度搭檔參加WTT新加坡大滿貫賽，以2連勝之姿晉級4強。

對於兩人時隔半年再度合體，林昀儒說，打完今天這場，感覺默契慢慢變好，雖然輸球，但從這場學到很多，比較清楚未來訓練的方向。

陳思羽同樣表示，這次得到比較多的鍛鍊，未來在戰術上也可以做比較好的調整。未來目標就是「一場一場打」。

教練偉關晴光賽後受訪說，透過今天這場比賽可以感受到「我們有一點點希望」，雖然輸了，但也更清楚未來訓練的方向。

偉關晴光表示，目前規劃林昀儒及陳思羽接下來攜手出戰WTT球星挑戰賽泰國站、世錦賽混雙項目。

記者問及是否有想對搭檔說的話？陳思羽向林昀儒說：「辛苦了」，林昀儒則回應，「我們繼續努力」。

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