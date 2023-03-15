環台賽／回家鄉出賽 盧紹軒飆出南投站地主最佳成績

南投暌違4年後重返國際自由車環台公路大賽，今天迎接全球百名車手，在2023年環賽賽第4站一同競速，來自南投的中華隊「地主」車手盧紹軒一開賽就火力全開，在10人領先集團中保持領先長達140公里，可惜終點前25公里左右氣力放盡掉隊，但仍獲得中華隊最佳的單站第44名。

總長165.57公里的南投縣站是今年環台賽的最長一役，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠等，有「南投粥湯豪」之稱的盧紹軒更是地主選手，出發前就獲南投縣長許淑華當面為他加油助威，盧紹軒家人還親做紅布條到現場為他加油，更有友人扛著一箱豆花來免費送給來為紹軒加油的車迷。

受到南投鄉親感召，盧紹軒今天火力四射，從南投縣政政府一出發開始放行後就開始主動出擊，隨後帶出10人的領先集團，一度與主集團拉開到最久的6分半鐘，10人集團互相輪替一路撐了近140公里，一直到終點前25公里左右進入水里後開始有人攻擊，最後形成3人領先集團，但可惜盧紹軒氣力放盡，沒辦法跟上而落隊被主集團吞沒。

「很可惜最後階段加速的太突然，我一度想嘗試跟上領先集團，但沒想到主集團來的這麼快。」盧紹軒提到，一路上都聽到自己名字的喊聲，感受到滿滿的鄉親熱情，「真的是滿特殊的體驗，很希望在這裡有好成績，所以，難免有小小的失望。」

馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾（Jeroen Meijers）以3小時46分18秒拿下單站冠軍並一舉囊括黃衫、綠衫，他說：「很驚訝也很意外可以拿下黃衫，2020年我第一次來環台賽，但第二站就摔車；去年第二次來又遇到疫情，今年總算可以好好欣賞台灣美景，明天我會努力去保住黃衫。」

環台賽明天將進入最後一站高雄市站，將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發終點高雄國家體育場，總長146.44公里；前四站總成績前6名車手差距只在10秒內，明天將有一場爭奪黃衫的終極大戰。

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