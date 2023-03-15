高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

112年全國原住民族運動會3月24日開幕，高雄市報名16項賽程，今天由市長陳其邁擔任主火炬官接下運動會聖火，並當眾替得獎獎金加碼，個人賽金牌得主獎金加碼至15萬元、團體賽金牌每人5萬元，勉勵524名選手一定要為高雄爭光。

全原運每兩年舉辦一次，今年在台北市舉辦，下次輪到高雄市。今天下午北市府團隊將聖火傳遞至高雄市，高市議長康裕成、三原民區區長及議員到場，並由市長陳其邁在高市府廣場接下運動會聖火，隨後授旗給高雄市選手代表柯國新。

陳其邁以原民語逐一向在場的布農族、魯凱族及卡那卡那富族人打招呼，在場族人也以「祖邁市長」稱呼市長。陳其邁說，他上任後個人賽冠軍獎金已經提升至10 萬元，但今年要繼續加碼至15萬元，團體賽部分，若得冠軍個人獎金原本是只有1萬元，現在調高至5萬元，希望這次除比賽外，也到北市吸取承辦經驗，2年後辦好下屆全原運。

市府原民會指出，今年全原運邁入第13屆，主題為「全力原夢」，3月24日至3月27日在北市登場，高雄市今年報名16項，原住民擅長的田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、槌球及五人制足球，另有射箭、路跑、負重、摔角、拔河、鋸木、狩獵及水域活動等8項傳統運動項目，選手加帶隊人員，共計524人。 全國原住民族運動會預計3月24日開幕，今天台北市將聖火傳遞至高雄，副火手由上屆慢速壘球金牌好手組成。記者徐白櫻／攝影

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