快訊

首櫃白帶魚剛輸日本大陸就解禁 漁民尷尬：短期並無直接獲利

張善政指前市府失能 鄭文燦10點聲明：願配合監院約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
本屆大會聖火今天傳遞至高雄市，市長陳其邁（左三）代表接下。記者徐白櫻／攝影
本屆大會聖火今天傳遞至高雄市，市長陳其邁（左三）代表接下。記者徐白櫻／攝影

112年全國原住民族運動會3月24日開幕，高雄市報名16項賽程，今天由市長陳其邁擔任主火炬官接下運動會聖火，並當眾替得獎獎金加碼，個人賽金牌得主獎金加碼至15萬元、團體賽金牌每人5萬元，勉勵524名選手一定要為高雄爭光。

全原運每兩年舉辦一次，今年在台北市舉辦，下次輪到高雄市。今天下午北市府團隊將聖火傳遞至高雄市，高市議長康裕成、三原民區區長及議員到場，並由市長陳其邁在高市府廣場接下運動會聖火，隨後授旗給高雄市選手代表柯國新。

陳其邁以原民語逐一向在場的布農族、魯凱族及卡那卡那富族人打招呼，在場族人也以「祖邁市長」稱呼市長。陳其邁說，他上任後個人賽冠軍獎金已經提升至10 萬元，但今年要繼續加碼至15萬元，團體賽部分，若得冠軍個人獎金原本是只有1萬元，現在調高至5萬元，希望這次除比賽外，也到北市吸取承辦經驗，2年後辦好下屆全原運。

市府原民會指出，今年全原運邁入第13屆，主題為「全力原夢」，3月24日至3月27日在北市登場，高雄市今年報名16項，原住民擅長的田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、槌球及五人制足球，另有射箭、路跑、負重、摔角、拔河、鋸木、狩獵及水域活動等8項傳統運動項目，選手加帶隊人員，共計524人。

全國原住民族運動會預計3月24日開幕，今天台北市將聖火傳遞至高雄，副火手由上屆慢速壘球金牌好手組成。記者徐白櫻／攝影
全國原住民族運動會預計3月24日開幕，今天台北市將聖火傳遞至高雄，副火手由上屆慢速壘球金牌好手組成。記者徐白櫻／攝影

聖火 田徑 跆拳道

延伸閱讀

茄萣特色遊戲場啟用 陳其邁：將破百座特色共融公園

陸禁台白帶魚今突圍首櫃赴日本 陳其邁還特別撂日文

高雄7噸白帶魚外銷日本 上架超市、電商等通路

茄萣漁村特色遊戲場啟用 高市4年拚蓋逾百座特色公園

相關新聞

高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金

112年全國原住民族運動會3月24日開幕，高雄市報名16項賽程，今天由市長陳其邁擔任主火炬官接下運動會聖火，並當眾替得獎...

全中運／網球賽新竹縣又改場地 恐千名選手得跑台中比賽

全中運在竹縣網球賽因在資格賽期間便出現場地問題造成選手受傷，新竹縣府除將資格賽延賽同時將場地改到苗栗竹南運動公園舉行，但...

亞洲盃射箭／世大運國手領銜抗敵 克服風勢成首要課題

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天起一連5天在國體大田徑場舉行，今年我國派出反曲弓與複合弓男、女代表隊共16名潛...

自由車／環台賽南投站競技 盧紹軒力拚鄉親前飆好成績

2023國際自由車環台公路大賽南投站今天上午出發，來自31個國家、197位菁英選手挑戰環台賽五站中最長的南投站，總長16...

亞洲盃射箭／15國200射手齊聚 中華隊新生代好手拚留牌

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天在國立體大田徑場舉行開幕儀式，也是該賽事暌違4年再度在台灣舉行，今年共有來自1...

世足／世界盃擴大成48隊 避免抓放仍維持每組4隊

國際足總今天宣布2026年在美國、加拿大、墨西哥舉辦的世界盃，將會擴大成48隊的規模，以12組、每組4隊的模式進行小組賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦