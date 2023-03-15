聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄全原運會選手準備好了 陳其邁大方加碼金牌獎金
112年全國原住民族運動會3月24日開幕，高雄市報名16項賽程，今天由市長陳其邁擔任主火炬官接下運動會聖火，並當眾替得獎獎金加碼，個人賽金牌得主獎金加碼至15萬元、團體賽金牌每人5萬元，勉勵524名選手一定要為高雄爭光。
全原運每兩年舉辦一次，今年在台北市舉辦，下次輪到高雄市。今天下午北市府團隊將聖火傳遞至高雄市，高市議長康裕成、三原民區區長及議員到場，並由市長陳其邁在高市府廣場接下運動會聖火，隨後授旗給高雄市選手代表柯國新。
陳其邁以原民語逐一向在場的布農族、魯凱族及卡那卡那富族人打招呼，在場族人也以「祖邁市長」稱呼市長。陳其邁說，他上任後個人賽冠軍獎金已經提升至10 萬元，但今年要繼續加碼至15萬元，團體賽部分，若得冠軍個人獎金原本是只有1萬元，現在調高至5萬元，希望這次除比賽外，也到北市吸取承辦經驗，2年後辦好下屆全原運。
市府原民會指出，今年全原運邁入第13屆，主題為「全力原夢」，3月24日至3月27日在北市登場，高雄市今年報名16項，原住民擅長的田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、槌球及五人制足球，另有射箭、路跑、負重、摔角、拔河、鋸木、狩獵及水域活動等8項傳統運動項目，選手加帶隊人員，共計524人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言