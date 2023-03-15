全中運／網球賽新竹縣又改場地 恐千名選手得跑台中比賽

全中運在竹縣網球賽因在資格賽期間便出現場地問題造成選手受傷，新竹縣府除將資格賽延賽同時將場地改到苗栗竹南運動公園舉行，但今又宣布場地再次更動，網球資格賽及會內賽將優先移到台中網球中心舉行，可能影響千名選手。

新竹縣府坦承，經過全中運執委會邀集高中體總、競賽小組委員、網球協會與軟式網球協會代表分別於3月8日至10日間針對場地聯合會勘，各方專家經場勘及提供技術建議，決定將台中網球中心作為舉行網球賽事的第一排序場地。

新竹縣府指出，教育部體育署及高中體總分別在3月6日召開競賽小組審議修正技術手冊，並依舉辦準則於3月7日召開組委會審議，會後建議應以參賽選手角度檢視賽程安排的適切性與維持完善賽事場地。

原本因竹東中正網球場場地問題更改場地到竹南運動公園，同時將國中組個人賽及混雙資格賽程將延賽到4月12日報到，並在4月13到20日比賽，新竹縣府表示除了場地再次更改到台中舉行外，比賽賽程時間不變，仍同樣會與會內賽銜接，方便選手出賽。

預估將有千名來自全國的選手受到影響，新竹縣全中運執委會將陸續安排選手及教練，比賽場地更改到台中的住宿與交通接駁資訊；為降低場地2次更動後對選手的影響，全中運執委會已向各縣市政府及各縣市代表隊說明，同時對於因場地異動後衍生差額補助一併說明。

新竹縣長兼全中運執委會主委楊文科表示，感謝教育部體育署、高中體總、競賽小組委員、網球及軟式網球協會專家代表再次協助整體盤點與會勘，並以選手角度及賽程安排重新思考競賽場地，雖然針對再次修改場地可能造成部分困擾，但仍企盼藉由嚴謹的重新檢視，提供最佳的競賽舞台。

楊文科也感謝台中市長盧秀燕全力協助新竹縣全中運執委會規畫台中網球中心作為延賽後競賽場地，台中市府教育局及運動局等也跨局處合作，提供場地確認後橫向聯繫與後續支援。

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