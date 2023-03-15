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亞洲盃射箭／世大運國手領銜抗敵 克服風勢成首要課題

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
中華隊今年由潛優選手組成，其中包括世大運國手李彩綺、吳子瑋。記者劉肇育／攝影
中華隊今年由潛優選手組成，其中包括世大運國手李彩綺、吳子瑋。記者劉肇育／攝影

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天起一連5天在國體大田徑場舉行，今年我國派出反曲弓與複合弓男、女代表隊共16名潛優好手參賽，其中包括了已經在世大運國選選拔賽中脫穎而出的李彩綺、吳子瑋等人力抗各國好手，不過兩人也談到國體大田徑場是以風大著名，該如何克服風勢將成為首要課題。

亞洲盃射箭賽暌違4年再度在台灣舉行，我國今年則是以高中和大一的潛優好手組成參賽，其中女子反曲弓代表隊的李彩綺，去年就曾代表我國參加亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站拿下女團金牌與個人銅牌，世中運更是一舉拿下3金佳績。

今年高三的李彩綺，已經在日前取得世大運代表權，不過這次亞洲盃卻是她生涯首度在國內參與國際賽，她坦言能夠代表自己國家出賽又是地主隊，確實會更有拚勁，不過她也點出國體大田徑場是出了名的風大，要如何克服風勢問題將相當重要，「之前有在這個場地比過理事長盃，不過那時候經驗也比較不足，希望今年能夠突破自己，拿下好成績。」

在永豐高中學姊邱意晴已經取得今年亞運參賽權，7月也將登上世大運舞台的李彩綺也直言，希望有一天能夠跟上學姊腳步，「相較於很多學長姐第一次比國際賽就是像亞運這樣的大賽，我算是很幸運，能夠從世中運、亞洲盃到世大運一階一階慢慢往前進，慢慢適應比賽強度的提升，期待有一天也能夠站上亞運舞台。」

而同樣入選世大運國手的還包括複合弓男子隊的吳子瑋，這次亞洲盃則是他生涯首度披上國手戰袍，希望藉由亞洲盃以賽代訓，「我覺得自己自信心和抗壓力這部分還是比較不足，希望能夠藉由這次比賽好好磨練。」

同樣第一次當國手的反曲弓男子隊的張譯中，則是去年唯一以高中生身份闖進亞運男子決選賽的選手，儘管過去一年經歷了一些低潮，但對於能夠披上國手戰袍他也說：「我不會給自己太大壓力，第一次當國手盡力就好。」

亞運 田徑

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