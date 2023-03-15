自由車／環台賽南投站競技 盧紹軒力拚鄉親前飆好成績

2023國際自由車環台公路大賽南投站今天上午出發，來自31個國家、197位菁英選手挑戰環台賽五站中最長的南投站，總長169.43公里穿越8鄉鎮市，沿途美景和選手相伴，也透過實況轉播，將日月潭等南投美景傳播到各國。

國際自由車環台公路大賽南投站，今天上午自南投縣政府集合，由縣長許淑華、副縣長王瑞德、體育署副署長林哲宏及中華民國自由車協會秘書長李開志等人領騎後，24支隊伍共197位選手如飛箭般衝出。

南投站以山線路段為主，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途經集集綠色隧道、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道等景點，繞行日月潭1圈後抵達終點向山遊客中心，全長169.43公里。

亞洲自由車總會榮譽副會長Dato Amarjit Singh Gill說，南投站是環台公路大賽極為重要一站，縣長許淑華上任2個多月的短短時間，帶領縣府團隊敲定環台公路大賽，行政效率令人敬佩，也讓環台公路大賽，成為亞洲最大最棒的自由車賽。

許淑華說，Tour de Taiwan是台灣唯一國際公路賽，暌違4年後再度到南投舉辦是最大榮幸，尤其中華隊選手盧紹軒出身南投，他首度拿到全國亞軍時，她擔任南投市長還特別頒獎鼓勵，這次期望中華隊能在南投縣有最好成績，將藍衫、黃衫都留下來，也期待透過國際媒體直播賽事，讓世界看到南投的美。

今年競賽路線更全面進化，讓賽事可看性更高，參賽選手將決戰經典五站，不到最終站，黃衫總冠軍人人有機會，中華隊由台灣一哥馮俊凱領軍，力拚將冠軍衫獎留臺灣，盧紹軒是南投市子弟兵，希望他手也能努力爭取佳績為縣為國爭光。

今年賽事除了總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）外，保留去年增設的「敢鬥賞(白衫)」來獎勵單站最具挑戰勇氣表現的選手。而中華五虎將則由第14次出賽環台賽的馮俊凱、今年旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、全錦賽金牌的衝刺好手劉恩杰、團隊戰術經驗豐富的盧紹軒，以及首次入選中華隊的新生代好手張誌盛組隊出賽，將以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，全力為台灣奮戰。 自由車環台賽南投站今天競技，不少民眾熱心製作布條，為選手加油打氣。圖／南投縣政府提供 自由車環台賽南投站今天競技，車隊經過處，沿路民眾熱烈鼓掌，為選手加油打氣。圖／南投縣政府提供

udn討論區