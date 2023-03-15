亞洲盃射箭／15國200射手齊聚 中華隊新生代好手拚留牌

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天在國立體大田徑場舉行開幕儀式，也是該賽事暌違4年再度在台灣舉行，今年共有來自15國200位選手齊聚競技，而今年中華隊也由潛優選手組隊參賽，力拚將獎牌留在台灣。

我國自2012年起連續數年承辦亞洲盃射箭賽，並在2016年起列入世界排名積分賽，儘管過去幾年受到疫情影響一度中斷，不過在復辦後今年也再度回到台灣舉行，參賽國也從2019年的9國增加到15國，有超過200名選手參賽。

而中華隊這次也從「體育署112年度培育優秀或具潛力選手」名單中，挑選出反曲弓與複合弓隊名單，其中男子反曲弓由宋佳駿擔任教練，選手為張譯中、蔡明修、楊凱涵、黃立承，女子反曲弓則由郭振維領軍，選手為李彩璇、李彩綺、江育彤、林嘉妤，男子複合弓教練林佳瑩，選手王成翎、李恩祐、黃錦樂、吳子瑋，女子複合弓教練廖健男，選手林佳欣、徐萁蔧、蕭宇倢、陳芳翊。

其中去年還在企業射箭聯賽重出江湖的前奧運國手「大雄」郭振維，這次率領女子反曲弓隊參賽，他表示雖然這是他第一次帶領國家隊，不過陣中幾名選手在國內都有相當不錯的成績，希望她們能夠把平時實力發揮出來，「其實我自己也還在學習當教練，也希望能夠好好把自己選手時的經驗傳承給她們。」

亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽將採免費自由入場方式，中華民國射箭協會也誠邀喜愛射箭運動的朋友們，攜家帶眷到場觀賽，在地體驗精彩射箭賽事，並為所有選手們歡呼喝采、近距離體驗滿分箭的魅力，未能到場的民眾，也能透過中華民國射箭協會Facebook收看3月19日的決賽日現場直播。

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