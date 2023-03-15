快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

亞洲盃射箭／15國200射手齊聚 中華隊新生代好手拚留牌

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天在國立體大田徑場舉行開幕儀式。記者劉肇育／攝影
2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天在國立體大田徑場舉行開幕儀式。記者劉肇育／攝影

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天在國立體大田徑場舉行開幕儀式，也是該賽事暌違4年再度在台灣舉行，今年共有來自15國200位選手齊聚競技，而今年中華隊也由潛優選手組隊參賽，力拚將獎牌留在台灣。

我國自2012年起連續數年承辦亞洲盃射箭賽，並在2016年起列入世界排名積分賽，儘管過去幾年受到疫情影響一度中斷，不過在復辦後今年也再度回到台灣舉行，參賽國也從2019年的9國增加到15國，有超過200名選手參賽。

而中華隊這次也從「體育署112年度培育優秀或具潛力選手」名單中，挑選出反曲弓與複合弓隊名單，其中男子反曲弓由宋佳駿擔任教練，選手為張譯中、蔡明修、楊凱涵、黃立承，女子反曲弓則由郭振維領軍，選手為李彩璇、李彩綺、江育彤、林嘉妤，男子複合弓教練林佳瑩，選手王成翎、李恩祐、黃錦樂、吳子瑋，女子複合弓教練廖健男，選手林佳欣、徐萁蔧、蕭宇倢、陳芳翊。

其中去年還在企業射箭聯賽重出江湖的前奧運國手「大雄」郭振維，這次率領女子反曲弓隊參賽，他表示雖然這是他第一次帶領國家隊，不過陣中幾名選手在國內都有相當不錯的成績，希望她們能夠把平時實力發揮出來，「其實我自己也還在學習當教練，也希望能夠好好把自己選手時的經驗傳承給她們。」

亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽將採免費自由入場方式，中華民國射箭協會也誠邀喜愛射箭運動的朋友們，攜家帶眷到場觀賽，在地體驗精彩射箭賽事，並為所有選手們歡呼喝采、近距離體驗滿分箭的魅力，未能到場的民眾，也能透過中華民國射箭協會Facebook收看3月19日的決賽日現場直播。

中華隊 田徑 體育署

延伸閱讀

中華隊沒進8強沒關係 桃園這區領200份雞排、珍奶時間曝

中華隊輸古巴好傷心 台中女球迷鑰匙掉水溝警來助

經典賽／中華隊多年勁敵 韓國王牌左投金廣鉉退出國家隊

中華隊輸球遭遷怒…女子氣炸放生 網一看細節傻眼：不是男友是金主

相關新聞

世足／世界盃擴大成48隊 避免抓放仍維持每組4隊

國際足總今天宣布2026年在美國、加拿大、墨西哥舉辦的世界盃，將會擴大成48隊的規模，以12組、每組4隊的模式進行小組賽

亞洲盃射箭／15國200射手齊聚 中華隊新生代好手拚留牌

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天在國立體大田徑場舉行開幕儀式，也是該賽事暌違4年再度在台灣舉行，今年共有來自1...

全英公開賽／不敵小一輪對手 周天成首輪落馬

我國羽球「一哥」周天成去年全英公開賽一路闖關到4強，今年卻出師不利，今天首輪遇世界排名19的印度新星拉克西亞（Laksh...

全英公開賽／合體失利 「麟洋配」遭大馬組合逆轉

總獎金125萬美金的全英公開賽今天點燃戰火，我國包括「麟洋配」王齊麟／李洋和「一哥」周天成在內共有6組台將首日上陣，男雙...

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜32強落敗台灣單打全出局

WTT新加坡桌球大滿貫賽，台灣好手鄭怡靜今晚迎戰波多黎各女將狄亞士（Adriana Diaz），結果以6比11、5比11...

桌球／搭檔陳思羽闖大滿貫混雙4強 林昀儒：打得還不錯

台灣「桌球一哥」林昀儒與陳思羽搭檔今晚在WTT新加坡大滿貫賽以3比1擊敗香港組合杜凱琹與黃鎮廷，擠進4強。林昀儒賽後受訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦