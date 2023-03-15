全英公開賽／不敵小一輪對手 周天成首輪落馬

我國羽球「一哥」周天成去年全英公開賽一路闖關到4強，今年卻出師不利，今天首輪遇世界排名19的印度新星拉克西亞（Lakshya Sen），小天以18：21、19：21落馬，和「羽球王子」王子維都是首輪出局。

全英公開賽總獎金125萬美金，屬於BWF超級1000分大賽，包括小天和「麟洋配」王齊麟／李洋在內，首日共有6組台將首日上陣，3度封后的我國「一姊」戴資穎首輪賽事第2日登場。

列男單第5種子的小天，今天碰年紀小一輪的拉克西亞遇苦戰，首局以18：21讓出，第二局拉鋸戰中小天局末兩度追到1分差，但18：19時卻出現發球直接掛網的失誤，讓對手先取得20：18的「賽末點」。小天雖瓦解對手第一個機會，但拉克西亞仍掌握住第2個拿下勝利的機會，以21：19拿下3度對決的首勝。

全英公開賽各項都是32籤，小天和「羽球王子」王子維是男單唯二台將代表，但今天打頭陣的王子維以19：21、20：22敗給世界第9的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），小天也敗給印度對手，單打只剩女將撐場。

今天還有4組雙打出賽，重新合體的「麟洋配」王齊麟／李洋遭馬來西亞組合王耀新／張御宇逆轉，21：12、16：21、18：21落馬，另組男雙李哲輝／楊博軒同樣打滿3局，以20：22、21：17、21：13逆轉法國的波波夫兄弟（Christo Popov／Toma Junior Popov），唯一女雙代表李佳馨／鄧淳薰以21：19、21：16拍下保加利雅斯托伊娃姊妹檔（Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva）。

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