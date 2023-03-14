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全英公開賽／合體失利 「麟洋配」遭大馬組合逆轉

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全英公開賽／合體失利 「麟洋配」遭大馬組合逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。(本報資料照片／記者曾原信攝影）
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。(本報資料照片／記者曾原信攝影）

總獎金125萬美金的全英公開賽今天點燃戰火，我國包括「麟洋配」王齊麟／李洋和「一哥」周天成在內共有6組台將首日上陣，男雙李哲輝／楊博軒為台將先開紅盤，但重新合體的「麟洋配」先盛後衰，遭大馬組合逆轉帶走勝利。

「麟洋配」目前世界排名17，面對世界排名第8的馬來西亞組合王耀新／張御宇，過去對戰「麟洋配」取得3勝2敗些微優勢；上周德國公開賽「麟洋配」分頭出擊，李洋搭配學弟李芳至正是碰王耀新／張御宇，當時由大馬組合逆轉奪勝。

轉戰英國，李洋又碰同樣組合，這次重新搭擋東京奧運奪金的搭擋王齊麟出擊，首局「麟洋配」以21：12先下一城，但第二局16：21失守，決勝局雖從15：17到18：18扳平，但關鍵時刻出現出界失誤，遭對手連拿3分，讓大馬組合以21：18再度演出逆轉勝。

「麟洋配」是今天第4組上陣的台將，在此之前包括男雙李哲輝／楊博軒和女雙唯一代表李佳馨／鄧淳薰都闖關；李哲輝／楊博軒以20：22、21：17、21：13逆轉法國的波波夫兄弟（Christo Popov／Toma Junior Popov），李佳馨／鄧淳薰以21：19、21：16拍下保加利雅斯托伊娃姊妹檔（Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva）。

率先登場的「羽球王子」王子維和世界第9的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）兩局都打得膠著，王子維局末都曾扳平局數，但反撲差一步，以19：21、20：22出局。

3度封后的我國「一姊」戴資穎首輪賽事第2日登場，對手是南韓金佳恩。

麟洋配 李洋 王子維

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