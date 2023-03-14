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桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜32強落敗台灣單打全出局

中央社／ 台北14日電
台灣「桌球一姐」鄭怡靜14日晚間在WTT新加坡大滿貫賽女單32強賽，以1比3不敵波多黎各女將狄亞士（Adriana Diaz），無緣晉級。 中央社
台灣「桌球一姐」鄭怡靜14日晚間在WTT新加坡大滿貫賽女單32強賽，以1比3不敵波多黎各女將狄亞士（Adriana Diaz），無緣晉級。 中央社

WTT新加坡桌球大滿貫賽，台灣好手鄭怡靜今晚迎戰波多黎各女將狄亞士（Adriana Diaz），結果以6比11、5比11、11比8、4比11落敗，台灣代表隊所有男、女單打全都出局。

賽前鄭怡靜對戰狄亞士有著2戰全勝的優勢，最近一次是在2020年的年終賽，當時鄭怡靜還以4比1輕取對手過關。

沒想到過去2年，狄亞士找來中國籍教練邱建新協助，還受邀到日本去訓練，打法跟變化都成長許多。

首局開打雙方4比4平手後，狄亞士就連得4分拉開差距，加上鄭怡靜多次出現反拍失誤，讓對手很快先下一城。

第2局戰況如出一轍，鄭怡靜以3比4落後時，對手一波7比2攻勢結束這一局，儘管雙方過程中多次多拍相持，但鄭怡靜最終都沒能拿下分數。

鄭怡靜在第3局稍有起色，尤其在2比4落後時喊了暫停，回來後連得5分，這段期間，鄭怡靜的招牌正手搏殺多次取分，也順利追回一局。

只可惜第4局鄭怡靜沒能乘勝追擊，開賽就以0比7大幅落後，最後對手很快取得10比4的6個賽末點，輕鬆順利拿下。

這場比賽狄亞士有備而來，多次限制鄭怡靜拿手的正手拍，逼得鄭怡靜只能以反拍回擊，以至於落入被動。而狄亞士的球運也非常好，全場出現6次擦網或者擦桌邊的幸運球。

這場WTT新加坡大滿貫賽，是僅次於奧運、世錦賽的最高等級賽事，台灣球員單打賽事全都淘汰，僅剩下男雙林昀儒與莊智淵、女雙鄭怡靜與李昱諄、混雙林昀儒與陳思羽將於明天出賽。

鄭怡靜 林昀儒 世錦賽

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