桌球／搭檔陳思羽闖大滿貫混雙4強 林昀儒：打得還不錯

台灣「桌球一哥」林昀儒與陳思羽搭檔今晚在WTT新加坡大滿貫賽以3比1擊敗香港組合杜凱琹與黃鎮廷，擠進4強。林昀儒賽後受訪說，兩人默契越來越好，這場「打得還不錯」。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽會內賽今天持續進行，林昀儒1日2戰，稍早男單32強以0比3輸給法國直拍好手李布隆（Felix Lebrun），無緣晉級，接著晚間與陳思羽在混雙8強賽合體，迎戰世界排名第5的香港組合杜凱琹與黃鎮廷。

台灣組合首局以11比7拿下，隨後以8比11讓出次局。第3局戰況激烈，但台灣組合展現韌性，以14比12搶下。

雙方在第4局兩度戰成平手，台灣組合耐心與對手周旋，在7比6領先情況下，拉出一波4比0攻勢收尾，最後以11比6拿下勝利，4強門票到手。

林昀儒賽後接受中央社記者訪問時表示，之前有跟這組對手比賽過，大概知道對方打法，自己前天也才在男單賽事跟黃鎮廷交手。這次賽前有跟陳思羽討論對手比較習慣的打法，覺得今天「打得還不錯」。

陳思羽則說，「第一局對方拚得挺兇的」，不過林昀儒能控制對方的球，「讓我製造出很多好的機會」。

林昀儒與陳思羽繼去年9月阿拉木圖挑戰賽首度合作、拿下冠軍後，時隔約半年，這次在新加坡大滿貫賽再度搭檔。

今天是兩人在新加坡大滿貫賽的第2場混雙比賽，林昀儒表示，兩人默契越來越好，有比較熟悉的感覺，這場比賽不好打，「能贏下來也很不錯」。

林昀儒與陳思羽下一輪將強碰排名世界第一的中國組合王楚欽、孫穎莎，雙方將於明天下午爭奪決賽門票。

林昀儒坦言，下一場很不好打，「還是以去拚他們的心態去準備」。

陳思羽說，先前與陳建安搭檔有跟對方交手過，確實他們球的質量比較高，「會盡全力跟他們多抗衡幾板」。

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