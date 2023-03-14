全英公開賽／王子維出師不利 戴資穎明登場

歷史悠久的全英公開賽今天點燃戰火，3度封后的我國「一姊」戴資穎首輪賽事第2日登場，首日賽程中華隊由「羽球王子」王子維打頭陣，「麟洋配」王齊麟／李洋和「一哥」周天成也要在第一球場接棒上陣；王子維雖瓦解對手一個「賽末點」，可惜逆轉差一步，直落2出局。

率先登場的王子維目前排名24，首輪碰世界第9的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），王子維首局在13：19落後下連趕6分扳平，但反撲差一步，讓普拉諾平手關頭連搶2分，以21：19先下一城。

第二局雙方一路拉鋸，普拉諾先取得20：19的「賽末點」，王子維先扳平分數，但普拉諾再連下2分，最終就以22：20帶走勝利。

德國公開賽短暫拆夥的「麟洋配」王齊麟／李洋全英公開賽合體，今天首戰碰馬來西亞組合王耀新／張御宇，預計台灣時間晚上10點上陣，接續就是周天成和印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）的對決。

大馬組合也是李洋上周德國公開賽的首輪對手，當時他和學弟李芳至搭擋，先搶下首局下遭大馬組合逆轉，本周「麟洋配」重新合體拚復仇。

今天上陣的還包括男雙李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，女雙唯一代表李佳馨／鄧淳薰也在今天出賽。

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