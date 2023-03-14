環台賽／第三站騎回亞洲第一 馮俊凱扳回顏面

一掃昨天運氣不佳陰霾，中華隊好手今天在國際自由車環台賽第3站浪漫台三線站扳回顏面，馮俊凱和杜志濠聯手合作下，最終馮俊凱取得單站第4、亞洲第1的佳績，拚出地主士氣。

馮俊凱昨天兩度爆胎，今天一吐怨氣，騎出單站亞洲車手的最佳成績，單站第4的名次也僅次於2019年彭源堂的第2名。

「阿凱」說：「因為我們現在只能拚單站，現在跑法跟去年會有很大不同，我們也不用守團隊或藍衫，只能拼單站，但因為我們團隊成績不如人，很難卡在好位置，只能在夾縫中找機會，努力在領先集團中保留體力來做最後衝刺。」

浪漫台三線站從新竹高鐵站出發，終點設於台中石岡旅客服務中心，今天共有109名車手參賽，路線中有2個衝刺點和登山點。中華隊杜志濠今天展現鬥志頻頻在前方嘗試突圍，帶出幾波攻勢未成後與馮俊凱留在領先集團保留最後戰力，果然最終仍以大集團方式衝終點。

經驗老道的馮俊凱成功在右路突圍而出，最終獲得單站第4佳績，世界二級職業車隊比利時樂透隊的比利時21歲小將德泰吉（Tijl De Decker）以3小時46分18秒奪下單站冠軍。

中華隊雙雄馮俊凱、杜志濠兩人半途就開始集結，雖然在仙山時一度落掉，但兩人互相合作成功重返領先集團並且搭上最後的衝刺列車，由馮俊凱取得單站第4佳績；比較可惜是杜志濠最後100公尺沒有卡好位，他說：「旁邊有日本愛三車隊衝出來，稍一猶豫沒有跟上，最後是順順著跟著進終點。」

杜志濠最終獲得單站第21、亞洲排名回升到第12，但與亞洲第一藍衫車手采亞頌巴（Thanakhan Chaiyasombat）依舊維持45秒差距。

經過浪漫台三線站後，獲黃衫和圓點衫的車手不變，日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德（Raymond Kreder）今天獲分站第3，總成績以累積8小時25分59秒成績續保黃衫。

32歲克雷德曾經在2012年參加過環西自由車賽，第三度環台賽終於首次披上黃衫，他說：「我是偏向衝刺型車手，今天一度曾經在最後一個爬坡掉隊，幸好經過下坡和平路再努力追回來，今天路線很有挑戰性，希望能繼續維持下去。」

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