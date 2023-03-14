快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴3歲女童 父淚訴：走路都不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／袋鼠不是鞋子 Nike宣布年底前停用袋鼠皮製商品

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Nike宣布年底前停用袋鼠皮製商品。 路透社
Nike宣布年底前停用袋鼠皮製商品。 路透社

在動保意識逐漸抬頭的情況下，運動品牌大廠Nike在今天宣布將於2023年底前全面停止使用任何袋鼠皮製造相關產品，未來也將會採用合成皮材料來取代過去將袋鼠皮使用在頂級球鞋的作法。

由於質地結實且輕盈，袋鼠皮過去在常被使用在許多皮革類商品的製作，其中在運動產品中，更被視為製作頂級足球鞋的必用材料之一，讓過去不少運動品牌都將袋鼠皮製品作為推銷頂級商品時的宣傳。

不過在近年動保意識抬頭的情況下，Nike總部所在的奧勒岡州於今年1月頒布了禁止銷售任何使用袋鼠部位製成相關產品的法規，違反者最高將處以1年監禁與6250美元的罰款，ESPN也在今天報導Nike將於今年底前全面中止使用袋鼠皮製作商品的決定。

報導中指出，截至去年12月中為止，在知名足球商品銷售網站中販售的700款足球鞋中，就有60款是採用袋鼠皮製成，且大多都是由知名運動品牌所推出，且商品售價都相當昂貴，每雙落在220美元到350美元間不等。

不過早在2020年時就有動保團體提倡「袋鼠不是鞋子」的理念，公開呼籲運動品牌取消袋鼠商品的供應鏈，而繼Puma在日前宣布停用袋鼠皮，並在最新推出的鞋款中主打以非動物鞋面材料來取代袋鼠皮後，Nike也宣布跟進不再使用袋鼠皮。

延伸閱讀

足球／U20亞洲盃女足晉級返台 足協喊話爭取主辦 

足球場邊運動排球飛來正中臉部 高雄老翁摀右眼倒地

足球／足協理事長交接 王麟祥盼推職業化、球星文化

兩隻袋鼠激鬥「直接衝撞帳篷」熟睡一家人慘遭踩醒！20秒驚魂片曝光

相關新聞

足球／袋鼠不是鞋子 Nike宣布年底前停用袋鼠皮製商品

在動保意識逐漸抬頭的情況下，運動品牌大廠Nike在今天宣布將於2023年底前全面停止使用任何袋鼠皮製造相關產品，未來也將...

亞錦賽空架雪車 江俊弘奪台灣史上第2面獎牌

在韓國平昌舉辦的亞洲錦標賽空架雪車項目，台灣2名出征的好手江俊弘、彭林煒都有不俗表現，其中江俊弘拿下單趟第3，替台灣搶下...

足球／U20亞洲盃女足晉級返台 足協喊話爭取主辦 

U20女足國家代表隊於13日晚間11點返抵國門，本次征戰2024烏茲別克女子亞洲盃資格賽首輪面對塔吉克、烏茲別克（友誼賽...

自由車／環台賽 南投明天交管

2023年國際自由車環台公路大賽－南投站15日登場，南投縣府昨交管預演，15日將正式交管，除濁水溪產業運輸大道，全面禁行...

網球／16連勝入袋！梅德維夫印地安泉瞄準連4冠

印地安泉名人賽冷門頻傳，先是列第2種子的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）落馬，排第3種子的挪威好...

體育外交！高中體總和法簽合作備忘錄

中華民國高級中等學校體育總會主辦的HBL甲級決賽昨天剛在台北小巨蛋圓滿落幕，今天高中體總馬上在教育部體育署署長鄭世忠見證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦