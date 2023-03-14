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亞錦賽空架雪車 江俊弘奪台灣史上第2面獎牌

中央社／ 台北14日電
亞錦賽空架雪車 江俊弘奪台灣史上第2面獎牌 亞洲錦標賽空架雪車項目在韓國平昌舉行，台灣好手江俊弘（左）和彭林煒（右）結束長達半年的冬季賽事賽季，並且在物理治療師孟慶翔（中）一路幫助下，終於替台灣搶下賽史第2面獎牌。（孟慶翔提供）
亞錦賽空架雪車 江俊弘奪台灣史上第2面獎牌 亞洲錦標賽空架雪車項目在韓國平昌舉行，台灣好手江俊弘（左）和彭林煒（右）結束長達半年的冬季賽事賽季，並且在物理治療師孟慶翔（中）一路幫助下，終於替台灣搶下賽史第2面獎牌。（孟慶翔提供）

在韓國平昌舉辦的亞洲錦標賽空架雪車項目，台灣2名出征的好手江俊弘、彭林煒都有不俗表現，其中江俊弘拿下單趟第3，替台灣搶下賽史第2面獎牌，今天風光返回台灣。

24歲的江俊弘和22歲彭林煒都出身宜蘭南澳鄉，就讀南澳高中時都是田徑隊員，專長是短跑與跳遠。2人在教練、前雪橇國手陳金山的啟蒙下，才改練雪橇、空架雪車。

江俊弘和彭林煒以及隨隊物理治療師孟慶翔3人，從去年10月冬季賽季開始，陸續參加北美盃、洲際盃、歐洲盃、世界青少年錦標賽，經過6國13場歐美高強度的比賽磨練後，最後一站來到韓國平昌參加亞洲錦標賽，選手在今天風光回台灣。

在韓國參賽時，江俊弘和彭林煒在前韓國國手金鐘雄（Jun hyeon Kim，音譯）指導下，江俊弘以單趟成績第3、總成績第6名、彭林煒則以總成績第7名作收，江俊弘替台灣收下歷史第2面獎牌。

空架雪車為冬季運動項目，運動員起跑衝刺出發後趴上雪車，俯臥在雪車上，頭下腳上滑行，賽道垂直高度落差至少100公尺，總共有15到20個彎道，賽道溫度在攝氏零下5度到零下20度。

過程中最高速可達每小時130到150公里，由於沒有煞車裝置，只能依靠選手身體與雙腳細膩控制雪車，且賽事規定一天賽道訓練最多只有3趟，其餘都需要靠著意象訓練。

冬季賽事的賽季都是跨年度，每年10月到隔年3月，江俊弘和彭林煒預計今夏回到南澳高中操場與柏油路訓練，以身體肌力、肌耐力、爆發力與起跑技巧為主，目標取得2026米蘭冬季奧運的參賽資格。

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