足球／U20亞洲盃女足晉級返台 足協喊話爭取主辦 

U20女足國家代表隊於13日晚間11點返抵國門，本次征戰2024烏茲別克女子亞洲盃資格賽首輪面對塔吉克、烏茲別克（友誼賽）及泰國，中華女足3戰全勝拿下資格賽第二輪門票，將與另外7支隊伍包含尼泊爾、中國大陸、黎巴嫩、緬甸、伊朗、越南及澳洲爭取4席亞洲盃會內賽資格。

此次參賽，U20小將首場展現驚人火力，面對塔吉克以14球大獲全勝，何家瑄更囊括了其中10顆進球，第二場面對會內賽主辦國烏茲別克的友誼賽以及關鍵的第三場對陣地主泰國都以3球獲勝，三場比賽下來，6人有進球紀錄共攻進20球並且未讓對手攻進自家大門，展現這支年輕隊伍的實力相當有機會晉級會內賽也讓人看到中華女足未來的潛力。

中華足協王麟祥理事長晚間同樣來到機場迎接U20女足代表隊歸國，他說：「送機時勉勵選手教練們盡力就好，注意安全第一，結果大家很努力拿到小組第一，中華足協也會努力去爭取第二輪資格賽主辦資格，盼台灣球迷朋友能夠現場助陣創造主場優勢。同樣的中華女足成人隊也即將參加2024巴黎奧運資格賽第一輪賽事，U17女足代表隊也正在備戰亞洲盃資格賽，進軍下一屆女子世界盃的準備正在進行中，王麟祥理事長也坦言無論參加或是主辦國際賽事所費不貲，但選手們有潛力也很努力，我們就盡力去做，也希望政府與民間企業能夠多多支持。」

2024U20女子亞洲盃資格賽第二輪抽籤儀式將於3月23日進行，屆時8支隊伍將分為兩組進行單循環小組賽，分組第一及第二將可取得前往烏茲別克會內賽門票。

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