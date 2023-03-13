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體育外交！高中體總和法簽合作備忘錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國高中體總和法國學校體育總會簽署合作備忘錄。圖／體育署提供
我國高中體總和法國學校體育總會簽署合作備忘錄。圖／體育署提供

中華民國高級中等學校體育總會主辦的HBL甲級決賽昨天剛在台北小巨蛋圓滿落幕，今天高中體總馬上在教育部體育署署長鄭世忠見證下，與法國學校體育總會（Union Nationale du Sport Scolaire，UNSS）簽署合作備忘錄（MOU），寫下高中體總首度與國外學校體育總會簽訂MOU的新頁，開創國際高中學校交流歷史新篇章。

UNSS自1973年起加入國際學校體育總會（International School Sport Federation，ISF），並積極參與ISF轄下賽事活動，曾主辦2022世界中學生運動會，對於ISF組織運作具有一定影響力。高中體總近年來透過組團參加ISF相關賽事期間，積極與各會員國間交流，並與UNSS建立起友好關係。

本次UNSS應高中體總邀請，由副執行長海耶爾（Cédric Hayère）代表，一行人昨天抵台展開為期3天的交流。昨天除參訪HBL總決賽，欣賞我國高中籃球優秀選手的球技、感受4強各校加油團熱烈氣氛並體驗現場高規格之軟硬體設施之外，今天再代表UNSS與高中體總簽訂MOU，拓展我國及法國青少年運動選手交流管道，為提升雙邊關係跨出歷史性的一步。

體育署表示，為加強各體育總會與所屬國際組織及會員間交流，將持續透過年度委辦工作計畫提供協助，期待藉由參與國際體育組織活動，建立平等互惠雙邊交流平台等，實質拓展我國際體育交流空間。

體育署署長鄭世忠（中）見證下，我國高中體總和法國學校體育總會簽署合作備忘錄。圖／體育署提供
體育署署長鄭世忠（中）見證下，我國高中體總和法國學校體育總會簽署合作備忘錄。圖／體育署提供

體育署 HBL

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