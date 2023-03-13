環台賽／衰！中華隊車手機械故障、爆胎 掉出領先集團

2023年國際自由車環台公路大賽昨天從台北站熱鬧登場，疫情過後再次回歸亞洲巡迴賽春季賽事的賽程，今天進行關鍵的第二站桃園市站，「地主」中華隊在氣溫驟降下，中華隊盧紹軒途中雖曾突圍領先近50公里，最終卻因機械故障退下領先集團，最終僅杜志濠以單站第57最佳。

今年角板山終點大戰少見以40多人的集團衝線，展現今年環台賽車隊堅強的實力，最終由西班牙柯恩製藥車隊的西班牙車手卓迪洛佩斯（Jordi Lopez Caravaca）拿下單站冠軍，但總成績是由日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德（Raymond Kreder）以2秒之差拿下黃衫。

桃園市站今天上午9點半從桃園市政府前鳴槍，賽段的前半段有超過6成是在快速公路上的長距離巡航路線，各國車手可以在61、66快速公路上大展身手，並將繞行石門水庫後，於復興區入山決戰角板山，全程總計120.59公里，也是爬坡車手可以拉開差距的關鍵一站。

今天天氣突然變涼而且風勢強勁，各家車手一開始放行就開始屢屢攻擊，中華隊更是主動參與進攻；過30公里處，包括中華隊盧紹軒、澳洲聖喬治隊的阿堤坎（Jack Aitken）和南韓國家隊裴亨晙3人突圍而出，3人互相合作一路拉開與主集團差距，並且過了大潭國小的第一個衝刺點，盧紹軒第3搶到衝刺分。

可惜的是，盧紹軒在第一個登山點前因機械故障，不得不退出領先集團，只剩阿堤坎和斐亨晙2人，阿堤坎又甩掉裴亨晙後連續吞下第一、二登山點，但主集團並不想放過阿堤坎，在終點前急起直追到終點前3公里就追上，並且最終以40多人大集團衝線，由西班牙柯恩製藥車隊的卓迪洛佩斯拿下單站冠軍。

中華隊意外不少，先盧紹軒因機械故障退下領先集團，第二個登山點前就被主集團吞沒，另名主將馮俊凱更倒楣，前半段後輪先爆胎，終點前9公里換前輪爆胎，掉出領先集團，最終只能以第91抵達終點。

排名57的杜志濠已是中華隊最佳名次，他無奈說：「到壩頂原本還在前10，當時感覺還不錯，發現今年的集團怎麼這麼多人，跟以往真的很不一樣，但下阿姆坪後去年冠軍班傑明（Dyball Benjamin）等人又拉出一波攻勢，很可惜就差一口氣沒能跟上，但今年整個集團的水準和強度真的非常高。」

經不走運的一天後，中華隊教練陳建良表示，目前就是杜志濠和亞洲冠軍藍衫相差42秒，還有些許機會，可以試著在南投站尋求翻盤的機會，或者就是重新布局以單站的成績為主，「這次運氣不太走運，但我們會繼續拚下去，不會被打敗的。」 中華隊盧紹軒途中突圍領先近50公里。圖／國際自由車環台賽提供

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