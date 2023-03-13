桌球／時隔半年與陳思羽合體混雙 林昀儒：慢慢找到狀態

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽在WTT新加坡大滿貫賽以3比1擊敗巴西組合伊西與布魯娜，挺進8強。這是兩人時隔半年再度合體出戰，林昀儒賽後說，今天狀況還可以，「慢慢找到自己的狀態」。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽會內賽11日至19日在新加坡舉行，林昀儒在男單、男雙及混雙3線作戰。

林昀儒過去與鄭怡靜組成「黃金混雙」，在東京奧運拿下銅牌，兩人也在去年新加坡大滿貫賽拿下亞軍。去年9月阿拉木圖挑戰賽，林昀儒改與陳思羽搭檔，首度合拍就奪冠。

相隔近6個月，林昀儒、陳思羽在新加坡大滿貫賽再度合體，混雙首輪輪空，次輪出戰巴西組合伊西（Vitor Ishiy）與布魯娜（Bruna Takahashi）。台灣組合以11比8逆轉搶下首局，次局失誤偏多，以8比11讓出，第3局則上演拉鋸戰，台灣組合靠著一波4比0攻勢，以11比6搶下。

台灣組合取得聽牌優勢後，第4局繼續展現好默契，最終以11比7贏得勝利。

林昀儒賽後受訪表示，今天的狀況還可以，「慢慢找到自己的狀態」。

陳思羽則說，兩人上次搭配是半年前，今天這場打得有點保守，「自己無謂失誤還是有點多」。

對於第2局的狀況，陳思羽坦言，自己接發球控制不太好。林昀儒也說，自己有幾個球的落點打得不是特別好，「後面就盡量打到他們比較難受的地方」，拿下第3、第4局。

林昀儒與陳思羽下一輪將對上世界排名第5的香港組合杜凱琹與黃鎮廷。陳思羽說，對方是兩個右拍選手，「可能在落點上，我們還是要多注意一點，可能會比較佔上風一點」。

林昀儒表示，對方已搭檔很多年，主要還是看影片研究他們習慣的打法，再跟教練討論如何應戰。

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