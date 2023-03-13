全中運／跆拳道設備出狀況 體育署長深夜現身 電信警駐館監控

全中會跆拳道對打項目昨天上午突發電子設備感應異常，停賽後，下午4點半復賽，選手們比到深夜11點45分，教育部體育署長鄭世忠昨晚11點也到場關心，鼓勵選手們，今天上午賽事繼續進行，電信警察將協助每日監控與巡檢後續賽程，確保比賽公正性。

全中運執行委員會指出，跆拳道電子設備昨天在賽前測試時一切正常，賽程期間訊號突然異常，但一將設備移至館外測試，訊號又恢復正常。大會隨即關閉館內相關原有訊號，排除無線網路影響，且反覆多次測試後，設備仍然呈現在館內異常、在館外正常的情況。

執委會立刻報請警方協助調查是否受到不明訊號干擾，新竹縣政府警察局獲報後，協請刑事局電信偵查大隊到場檢測，大會同時更換廠商、設備後，在下午4點半復賽，警方也在昨獲報到場起，賽事期間每日進駐會場監控與巡檢後續賽程，確保比賽公正性。

據悉，為了這次跆拳道，執委會一周前就每天測試，昨天比賽時，發現訊號突然異常，但到館外測試，訊號又恢復正常，懷疑是電子設備受到不明因素干擾導致訊號異常。

新竹縣政府教育局指出，今天早上6點半現場人員就準備中，再度檢測系統都沒有問題，賽事也一切順利。警方將協助每日監控與巡檢後續賽程，確保比賽公正性。

為感謝執委會、裁判團以及參賽隊伍之辛勞，鄭世忠也在昨天晚上11點到場關心，並在賽事結束後擔任頒獎嘉賓，頒發跆拳道對打第一面金牌。

跆拳道對打首日成績如下，國男組跆拳道對打45公斤級金、銀牌分別為桃園市平鎮國中鍾毅龍、花蓮縣花崗國中林秉宏，銅牌為基隆市成功國中徐聖閔、新北市中和國中王榮恩。國男組跆拳道對打48公斤級金、銀牌分別為桃園市楊光國中小林蔚赫、台中市大里高中廖子齊，銅牌由桃園市楊光國中小黃友邑、台南市東山國中李易燦。國男組跆拳道對打51公斤級金、銀牌分別為新北市頭前國中陳威利、台中市大里高中王韋鈞，銅牌為新北市江翠國中黃揮勝、桃園市內壢國中羅震語。

國女組跆拳道對打42公斤級金、銀牌分別為屏東縣新園國中黃宜婷、新北市三多國中黃芷翎，銅牌為台中市大里高中賴玟卉、桃園市平鎮國中徐詩欣。國女組跆拳道對打44公斤級金、銀牌分別為彰化縣福興國中施妤靜、台南市和順國中邱襄瑩，銅牌為台北市天母國中李洛妍、南投縣延和國中張瑀芳。國女組跆拳道對打49公斤級金、銀牌分別為台中市新光國中江沄蓁、南投縣延和國中劉馥漩，銅牌為基隆市百福國中張妮薰、新北市頭前國中林怡婷。 今天上午賽事繼續進行，電信警察將協助每日監控與巡檢後續賽程，確保比賽公正性。記者郭政芬／攝影 左起新北市三多國中黃芷翎(銀)、屏東縣新園國中黃宜婷(金)、臺中市大里高中賴玟卉(銅)、桃園市平鎮國中徐詩欣(銅)，右為體育署長鄭世忠。圖／縣府提供 新竹縣長楊文科（中）昨天也親自到場向教育局、警察局了解情況，警方將協助每日監控與巡檢後續賽程，確保比賽公正性。記者郭政芬／攝影

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