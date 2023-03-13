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自由車／國際環台賽桃園登場 上百好手挑戰公路爬坡路段

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2023國際自由車環台公路大賽桃園賽事今天登場，桃園市長張善政在起點線為選手加油。記者朱冠諭／攝影
2023國際自由車環台公路大賽桃園賽事今天登場，桃園市長張善政在起點線為選手加油。記者朱冠諭／攝影

2023國際自由車環台公路大賽今天抵達第二站桃園，來自全球31個國家、184位菁英選手，今天從市政府廣場為起點出發，繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭等行政區，終點到復興區角板山，桃園市長張善政今也到場為選手加油，盼行銷桃園之美。

2023國際自由車環台賽列為國際自由車總會2.1級頂尖賽事，共分五站，全程669.56公里，其中桃園站全長約124.71公里。桃園賽事從市府出發，競賽路線規畫繞行桃園10個行政區，途經展演中心、竹圍漁港、許厝港濕地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、石門水庫及復興區角板山等景緻，希望透過賽事將桃園之美行銷國際。

市府也積極投入路線研商、跨局處協調、路況會勘、交管預演，並派出警察、義交、義警共1100人，在競賽沿線實施全線階段性交通管制，讓賽事順利進行。

張善政表示，桃園賽事兼具公路競速及登山爬坡，途經台4線、台61快速道路、台66線，考驗各車隊高速巡航的本領，終點前30公里還一連在「台3線52.5公里」、「壩頂／嵩台」和終點「角板山公園」設置3處登山點，是衝刺型及爬坡型選手積極進攻的重要之役。

市府體育局表示，本次賽事中華隊由老將馮俊凱、盧紹軒帶領年輕小將杜志濠、劉恩杰及張誌盛等人出賽，期待選手們發揮中華隊主場優勢，將冠軍留在台灣。

2023國際自由車環台公路大賽桃園賽事今天登場，桃園市長張善政在起點線為選手加油。記者朱冠諭／攝影
2023國際自由車環台公路大賽桃園賽事今天登場，桃園市長張善政在起點線為選手加油。記者朱冠諭／攝影

自由車 中華隊 環台賽

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