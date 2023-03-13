全中運／跆拳道電子護具異常 體育署長鄭世忠親赴瞭解

狀況不斷的112年新竹全中運，跆拳道對打項目的電子護具感應異常，比賽被迫中斷6小時。體育署長鄭世忠昨天深夜趕赴新竹瞭解狀況，直到今天凌晨才北返。

今年新竹全中運將於4月22到27日登場，不過先前就傳出國中組的網球資格賽選擇人工草皮場地，卻因保養維護不確實導致選手受傷意外，沒想到又傳出跆拳道對打項目的電子護具感應也出包。

據指出，賽事執行委員會賽前相關設備檢測正常，比賽時卻出現電子設備感應異常，新竹縣政府警察局請電信偵查大隊協助偵測，而執委會也決定暫停比賽以維護選手公平性。

儘管檢測後並無發現異狀，但執委會仍請同一家器材廠商，更換相同規格系統的器材，並在比賽暫停6小時候恢復比賽。

儘管已有既定行程，但鄭世忠仍決定在參加完HBL高中籃球聯賽後深夜趕赴新竹視察；並且擔任首場對打賽事的頒獎嘉賓，直到凌晨才北返。

鄭世忠在接受中央社採訪時說：「一整天的心情有如三溫暖，先得知全中運跆拳道電子護具發生問題，接著WBC經典賽中華隊沒能前進東京，但晚上又感受到HBL的熱情。後來得知，全中運的選手和教練都決定挑燈夜戰，把比賽打完，因此才趕赴新竹給予所有人員支持和鼓勵。」

鄭世忠特地感謝新竹縣政府，臨時幫各校代表隊找住宿地點，讓他們不用比完賽還要趕夜車回家。

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