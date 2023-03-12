快訊

桃園中壢、平鎮饋線突跳脫大停電 4793戶停電搶修中

經典賽／大谷翔平3分砲壓軸 日本4連勝狂攻38分前進8強

桌球／林昀儒莊智淵首度搭檔 晉WTT大滿貫賽男雙16強

中央社／ 台北12日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵首度合拍，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙首輪，以3比1力挫奧地利組合哈貝索恩與賈爾多斯，挺進16強。

在新加坡舉行的WTT大滿貫賽，林昀儒單打、男雙與混雙3線出擊，特別的是林昀儒與莊智淵首度在男雙賽事合作，這組現任、前任台灣一哥所組成的跨世代男雙組合，相差20歲，兩人將為今年亞運搭檔做準備。

林昀儒與莊智淵男雙首輪出戰世界排名第9的奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）與賈爾多斯（Robert Gardos），台灣組合克服開賽4比7落後劣勢，持續追趕對手，並在9比9平手時連得2分，以11比9搶下首局，次局幾乎是首局的翻版，台灣組合以11比7再下一城，率先聽牌。

台灣組合第3局陷入苦戰，以6比11讓出後，第4局重新找回節奏，並靠著對手連續擊球出台，一口氣拉出7比0攻勢奠定勝基，以11比5迎接勝利，闖進16強。

林昀儒與莊智淵通過男雙首輪考驗後，16強賽則將強碰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

另外，女單部分，台灣選手劉馨尹籤運不佳，首輪碰上世界第1、中國名將孫穎莎，劉馨尹最終以5比11、3比11、3比11吞敗，無緣晉級。

林昀儒 莊智淵 桌球

延伸閱讀

桌球／扳倒香港一哥晉級32強 林昀儒：放慢節奏找回感覺

桌球／鄭怡靜單日2勝 WTT大滿貫賽女雙晉16強

桌球／林昀儒扳倒香港一哥黃鎮廷 晉WTT大滿貫賽32強

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜、莊智淵單打晉32強

相關新聞

桌球／林昀儒莊智淵首度搭檔 晉WTT大滿貫賽男雙16強

台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵首度合拍，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙首輪，以3比1力挫奧...

體操／挑戰新難度動作失誤 蕭佑然世界盃巴庫站鞍馬第6

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣新星蕭佑然今天在鞍馬決賽首度挑戰難度6.4的套路，可惜下馬時發生失誤，最終以13....

自由車／環台賽台北市站 馮俊凱奪單站第10

2023年國際自由車環台公路大賽今天登場，首站台北市站繞圈賽由來自德國馬洛加隊的荷蘭車手伊弗汀拿下單站冠軍，並包辦黃、綠...

桌球／WTT大滿貫賽晉級 鄭怡靜：與李昱諄搭配越來越好

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT新加坡大滿貫賽女雙首輪與李昱諄攜手，以直落三擊敗羅馬尼亞組合，挺進16強。鄭怡靜賽後受訪說...

獨／全中運跆拳道系統出包 選手嘆：恐影響賽事表現

一年一度的全中運目前正舉辦資格賽，但主辦的新竹縣今天早上傳出開賽的跆拳道對打，因為電子護具系統出狀況，現場隨即暫停比賽，...

桌球／扳倒香港一哥晉級32強 林昀儒：放慢節奏找回感覺

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪以3比1逆轉擊敗香港名將黃鎮廷，晉級32強。林昀儒賽後受訪說，一開始...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦