體操／挑戰新難度動作失誤 蕭佑然世界盃巴庫站鞍馬第6
在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣新星蕭佑然今天在鞍馬決賽首度挑戰難度6.4的套路，可惜下馬時發生失誤，最終以13.533分獲得第6名。
這趟台灣體操代表隊連續出征體操世界盃德國、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫3站，蕭佑然在卡達杜哈站拿下1面銅牌，比較可惜的是李智凱3站都還在適應新動作而沒能獲得獎牌。
蕭佑然在巴庫站鞍馬資格賽以第2名的分數晉級決賽，但決賽首度挑戰難度6.4的套路，儘管鞍馬上的動作都做得相當出色，但可惜下馬時腳的位置有回落的現象，裁判最終不予承認，因此難度分直接扣了0.9分。
教練鄭焜杰在接受中央社記者電訪時說：「賽前蕭佑然自己決定要挑戰難度6.4的套路，我也無條件支持他，畢竟將來想要在更高等級的賽事拿牌，勢必要把這一套動作做好，只不過因為多了4、5次的旋轉動作，對於體能負擔增加不少，才會導致下馬時出現失誤。」
談到這次體操世界盃的3站賽事，鄭焜杰還算滿意，他說：「從第1場資格賽第15名，到卡達杜哈摘下銅牌，這次又勇於挑戰更難的套路，看得出來選手對自己更有信心。」
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