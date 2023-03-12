桌球／WTT大滿貫賽晉級 鄭怡靜：與李昱諄搭配越來越好

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在WTT新加坡大滿貫賽女雙首輪與李昱諄攜手，以直落三擊敗羅馬尼亞組合，挺進16強。鄭怡靜賽後受訪說，自己有些無謂失誤，不過兩人搭配越來越好。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽會內賽11日至19日在新加坡舉行，鄭怡靜今天一日兩戰，稍早女單首輪以直落三淘汰加拿大選手張墨，晉級32強，接著在女雙首輪與李昱諄合體，出戰世界排名第19的羅馬尼亞女將薩瑪拉（Elizabeta Samara）與德拉戈馬（Andreea Dragoman）。

鄭怡靜與李昱諄首局以11比5拿下，但後續2局打起來並不輕鬆，次局雙方互有領先，結果由台灣組合以12比10搶下。第3局戰況膠著，台灣組合在10比8領先情況下遭遇亂流，後來及時回穩，以14比12獲勝。

鄭怡靜賽後接受中央社記者訪問表示，今天是她們的第一場比賽，場地的球跟球的彈跳不太一樣；遇到不順的時候，自己沒有及時調整，有些無謂失誤，這是接下來比賽，自己需要盡快調整的部分。

她也稱讚李昱諄發揮得不錯，包括一些關鍵球的處理，「我們搭配上有越來越好」。

鄭怡靜與李昱諄晉級女雙16強後，下一戰將是一場硬仗，對手為世界排名高居第2的日本組合早田希娜與伊藤美誠。鄭怡靜說，就是放開打，「學習到一些經驗也是非常不錯」。

鄭怡靜與李昱諄自去年開始搭檔，今年2月在WTT安曼挑戰賽女雙封后，拿下兩人合拍以來的國際賽首冠，3月初聯手闖進果阿球星挑戰賽決賽，以亞軍作收，女雙世界排名上升至第9。

另外，對於今天單打比賽的表現，鄭怡靜自評，有些機會球沒有把握住，但可以肯定自己的是，「關鍵球的處理還是比較果斷一點」。

鄭怡靜女單下一輪比賽將對上香港選手朱成竹與波多黎各女將狄亞士（Adriana Diaz）之間的勝方。

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