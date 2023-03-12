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自由車／環台賽台北市站 馮俊凱奪單站第10

中央社／ 台北12日電
2023年國際自由車環台公路大賽今天登場。 自由車環台賽臉書
2023年國際自由車環台公路大賽今天登場。 自由車環台賽臉書

2023年國際自由車環台公路大賽今天登場，首站台北市站繞圈賽由來自德國馬洛加隊的荷蘭車手伊弗汀拿下單站冠軍，並包辦黃、綠衫，台灣隊以馮俊凱拿下單站第10最佳。

2023年國際自由車環台公路大賽首站台北市站上午鳴笛開賽，自市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈，共83.2公里。

今年第3度參加環台賽的伊弗汀，首度拿下環台賽單站冠軍，他透過主辦單位新聞稿表示：「很榮幸穿上黃衫，過去來台灣感覺很棒，晚上也會跟隊友去逛夜市，我很喜歡台灣，但我比較屬衝刺型車手，明天桃園市站對我來說會是很艱難的一天。」

亞洲冠軍藍衫則由泰國國家隊采亞頌巴拿下，而台灣隊以馮俊凱單站第10、總排第16成績最佳。

不過，可惜的是，馮俊凱原本在最後階段卡在前面集團，計畫要帶著衝刺型車手劉恩杰在最後衝刺中搶攻，但不料劉恩杰在最後第2個彎被馬來西亞登嘉樓隊車手撞到後輪，連帶也影響到最後的衝刺，最終只獲得單站第19。

今年環台賽5站賽事總長670.3公里，首站台北市站告一段落後，明天起至16日將前進桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站及高雄市站。

環台賽 馮俊凱 自由車

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