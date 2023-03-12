獨／全中運跆拳道系統出包 選手嘆：恐影響賽事表現

一年一度的全中運目前正舉辦資格賽，但主辦的新竹縣今天早上傳出開賽的跆拳道對打，因為電子護具系統出狀況，現場隨即暫停比賽，今天下午4點半重新比賽，現場教練、選手透露，賽事要打7個小時，預計會比到深夜，選手們的生理時鐘大受影響，有的清早就驅車到場，卻要等到晚間才比賽，恐怕會影響賽事表現。

記者今天下午實地到體育館查看，不少選手、教練等乾坐在二樓，等待比賽中，也有選手坐在場外的地上，有選手透露，早上5點多出發到新竹，原本白天就可以比賽，如今要到晚間才開賽，而且可能到半夜，恐怕表現不如預期。

一旁教練直說，很少在跆拳道賽遇到此狀況，應該是跟系統版本有關，可能是接收器等狀況，都需要再度評估。該教練說，如果今天下午4點半可以開賽，正常比賽約需要7個小時，恐怕的確會打到半夜。國中跆拳道選手今天比完，接下來還有高中賽事等，若是每天都有狀況，教練可能累好幾天。

現場幾位教練也討論，聽說這家廠商曾在屏東的賽事出包，不解為什麼還可繼續做？也有教練直言，延賽到晚上會影響到選手的生理時鐘，特別是原本一早就預備要比賽，如今卻只能乾坐在旁等開賽，心情也會受到影響。因為現場無事可做，有的甚至拿起手機看棒球賽，一起為中華隊加油。

有一名桃園家長帶著兩小孩前來為弟弟加油，他說，知道停賽後，他就帶著孩子到新竹走走，但弟弟是選手，只能在場內等，也擔心會影響到比賽。

一名家長在爆料公社投訴，指出早上７點趕來幫孩子加油，結果看到很多場地的選手比分都感應不到，早上已經完賽的都超衰，應該重新比賽，全場選手家長在旁邊乾瞪眼，該名家長說，早上完賽的選手（五場）提出異議，要求重賽，結果大會已「已完賽超過30分鐘」拒絕完賽，該名家長批評「器材已經確定有問題，全面停賽更換中，然後現在說已完賽？」

對此，執委會秘書處副主任蔡淑貞表示，預計今天下午4點30分恢復比賽。針對教練提到的廠商，依據採購法，會在開標前檢查是否為第101條的拒絕往來廠商，這次發包的廠商並未為拒絕往來廠商。

針對家長在爆料公社投訴完賽問題，蔡淑貞也詢問現場的裁判們後代為回應。蔡淑貞說，針對今天早上已經完賽的，若是有疑義得要當場提出，對此，裁判長在今早已向現場人員說明。 有民眾指出，依據賽程，可能得到深夜才會比賽。圖／讀者提供 記者今天下午實地到體育館查看，不少選手、教練等乾坐在二樓，等待比賽中。記者郭政芬／攝影 目前電信警察正在調查原因，排除問題。記者郭政芬／攝影 有選手透露早上5點多出發到新竹，原本白天就可以比賽，如今要到晚間才開賽，而且可能到半夜，就怕表現不如預期。記者郭政芬／攝影

udn討論區