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足球／前國腳批難民政策節目遭BBC撤 蘇納克出面緩頰

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
BBC電視台。 法新社
BBC電視台。 法新社

英格蘭足球傳奇、現任足球節目主持人的林納克日前因批評英國政府的非法移民政策，進而遭英國廣播公司停職。英國首相蘇納克今天發聲，盼雙方能「及早化解」紛爭。

法新社報導，林納克（Gary Lineker）在英國廣播公司主持「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。他日前在社群網站指控蘇納克（Rishi Sunak）打擊非法移民的政策與納粹時代沒有兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC昨天表示，林納克違反了中立原則，公司將先針對林納克社群網站的使用習慣與他尋求「一致且清楚的立場」之後，才會讓他重回螢光幕前。

然而，BBC的決定導致旗下電視、廣播的體育節目大亂。

前英格蘭國腳萊特（Ian Wright）、席瑞爾（AlanShearer）旋即推文，表態不會再擔任他們過去在「本日賽事」球評的角色。

萊特今天甚至揚言，若林納克被正式解雇，他也將跟著離開BBC。

而BBC週末在英超賽前、賽後播出的「足球焦點」（Football Focus）和「終場比分」（Final Score）兩個節目，也因為主持人和球評的退出而取消。

蘇納克在聲明中說：「林納克過去是偉大的足球員，現在是才華洋溢的主持人。我希望林納克和BBC目前的僵局能及時解決，但這當然應該是他們雙方之間的問題，並非政府的事。」

BBC蘇格蘭、威爾斯以及北愛爾蘭的體育節目表今天也做了異動。

BBC總裁戴維（Tim Davie）說：「身為一名狂熱運動迷，我知道（體育）節目取消很讓人生氣，為此我感到十分遺憾。我們正努力解決問題，確保能夠恢復節目的播出。」

「各方都希望冷靜解決問題。林納克是圈內最優秀的人，這是無須爭辯的。」

當被問到是否為此事引咎辭職，戴維回答：「當然不會。」

他說：「我的職責是服務支付電視執照費用的收視戶，讓BBC有著真正世界等級不偏不倚的內容。我期盼我們解決問題、實現這樣的目標。」

他補充道：「明確的說，我所謂的成功，是讓林納克重回節目，並攜手向全球觀眾提供世界級的體育報導。但誠如我先前所言，我很遺憾今天沒能提供這樣的節目。」

英格蘭 萊特

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