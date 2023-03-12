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原民族運動會24日起台北登場 原住民進37所場館享優惠

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「112年全國原住民族運動會」於3月24日至27日在台北舉行。圖／北市體育局提供
「112年全國原住民族運動會」於3月24日至27日在台北舉行。圖／北市體育局提供

「112年全國原住民族運動會」於3月24日至27日在台北舉行，將有1萬多名來自全國各地的原住民選手來到台北。體育局表示，在賽會期間，具有原住民身分進入37所場館優惠方案。另，與台北捷運公司合作，加碼全國原住民族運動會各競賽金牌選手捷運一日票兩張，歡迎參與運動賽事外，也撥空搭捷運認識台北。

體育局表示，3月24日至27日原民運賽會期間，凡出具原住民持身分證、戶籍謄本、選手證或台北通APP原民圖示等，享有37所場館原住民優惠。場館優惠由體育局、教育局、文化局、環保局、動物保護處、自來水事業處、台北市文化基金會及中山堂管理所等8機關，推出熱門場館門票優惠方案，包含台北體育館、景美游泳池、12區運動中心、台北市立動物園、天文科學教育館、台北市立美術館、台北偶戲館、堡壘古蹟餐廳、關渡自然公園、自來水園區及洲美運動公園等37所場館。

體育局表示，另外，此次與台北捷運公司合作，提供全國原住民族運動會各競賽989名金牌選手捷運一日票兩張，歡迎原住民選手除了參與運動賽事外，撥空搭乘捷運遊台北。

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