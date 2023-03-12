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拔河世錦賽 台灣累計1金2銅

中央社／ 台北12日電
台灣拔河代表隊12日凌晨在世界室內拔河錦標賽混合580公斤量級摘銅（圖取自facebook.com/CTTWA）
台灣拔河代表隊12日凌晨在世界室內拔河錦標賽混合580公斤量級摘銅（圖取自facebook.com/CTTWA）

台灣拔河代表隊凌晨在世界室內拔河錦標賽混合580公斤量級摘銅，本屆以1金2銅作收，中華民國拔河運動協會副秘書長楊雅婷肯定選手們努力，期許明年繼續爭取佳績。

世界室內拔河錦標賽在北愛爾蘭舉行，台灣女子500公斤級代表隊在錦標賽首日拿下金牌，而台灣男子600公斤級代表隊獲得銅牌。

台灣混合580公斤級代表隊在第2天賽事中登場，與其他6隊較勁，為台灣再添1銅，而男子560公斤級代表隊則拿下殿軍。

楊雅婷接受中央社訪問時表示，代表隊這次在女子500公斤級完成2連霸，而男子600公斤級更是突破上屆成績，儘管部分量級成績不如預期、還有進步空間，但她肯定選手們都已盡最大努力，將這陣子訓練成果，努力在場上發揮極致，並拚到最後一刻。

2024年世界室內拔河錦標賽將在瑞典舉行，楊雅婷指出，各隊教練和選手們賽後都已進行檢討會議，選手們也將繼續努力，期待下屆繳出更好的成績。

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